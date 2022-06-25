https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25630673.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
2022-06-25T11:22+0500
2022-06-25T11:22+0500
2022-06-25T11:29+0500
общество
узгидромет
погода
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территорию Узбекистана начнет приходить жарки воздух с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.Так, местами по стране возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.Температура воздуха повысится до 36-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 42-44 градусов. В столице осадки не ожидаются. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 36-38 градусов.В горных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура достигнет 28-33 градусов. Читайте также:Как пережить чиллю — рекомендации Узгидромета
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узгидромет, погода
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
11:22 25.06.2022 (обновлено: 11:29 25.06.2022)
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
По данным синоптиков, сегодня днем на территорию Узбекистана начнет приходить жарки воздух с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет
.
Так, местами по стране возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.
Температура воздуха повысится до 36-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 42-44 градусов. В столице осадки не ожидаются. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 36-38 градусов.
В горных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура достигнет 28-33 градусов.