https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25630673.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

О погоде на сегодня читайте в нашем материале.

2022-06-25T11:22+0500

2022-06-25T11:22+0500

2022-06-25T11:29+0500

общество

узгидромет

погода

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территорию Узбекистана начнет приходить жарки воздух с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.Так, местами по стране возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.Температура воздуха повысится до 36-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 42-44 градусов. В столице осадки не ожидаются. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 36-38 градусов.В горных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура достигнет 28-33 градусов. Читайте также:Как пережить чиллю — рекомендации Узгидромета

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