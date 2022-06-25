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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
2022-06-25T11:22+0500
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общество
узгидромет
погода
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территорию Узбекистана начнет приходить жарки воздух с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.Так, местами по стране возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.Температура воздуха повысится до 36-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 42-44 градусов. В столице осадки не ожидаются. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 36-38 градусов.В горных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура достигнет 28-33 градусов. Читайте также:Как пережить чиллю — рекомендации Узгидромета
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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

11:22 25.06.2022 (обновлено: 11:29 25.06.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарень с девушкой у фонтана возле ГАБТА
Парень с девушкой у фонтана возле ГАБТА - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. По данным синоптиков, сегодня днем на территорию Узбекистана начнет приходить жарки воздух с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.
Так, местами по стране возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.
Температура воздуха повысится до 36-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 42-44 градусов. В столице осадки не ожидаются. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 36-38 градусов.
В горных районах республики возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура достигнет 28-33 градусов.
Читайте также:
Как пережить чиллю — рекомендации Узгидромета
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