https://uz.sputniknews.ru/20220626/bez-osadkov-prognoz-pogody-na-segodnya-25651488.html

Без осадков: прогноз погоды на сегодня

Без осадков: прогноз погоды на сегодня

О погоде на сегодня читайте в материале.

2022-06-26T10:01+0500

2022-06-26T10:01+0500

2022-06-26T10:01+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сегодня днем на территорию Узбекистана через Туркменистан продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана, сообщили синоптики. По республике ожидается погода без дождя. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По предгорным и горным районам страны возможны селе-паводковые явления. Температура воздуха повысится до 37-42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 43-45. В Ташкенте без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух прогреется до 38-40 градусов. По горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 27-32 градуса.Читайте также:В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане

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