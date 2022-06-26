https://uz.sputniknews.ru/20220626/v-uzbekistane-vypustyat-knigu-ob-uzbekskom-nasledii-v-tatarstane-25644204.html
В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане
В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане
Издание подготовят в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана".
2022-06-26T09:01+0500
2022-06-26T09:01+0500
2022-06-26T09:51+0500
культура
узбекистан
татарстан
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ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Книгу-альбом, посвященную культурному наследию Узбекистана в собраниях Татарстана, впервые готовят к изданию. Она будет подготовлена в рамках международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба проекта в своем Telegram-канале.Известно, что в альбоме будут представлены узбекские коллекции сразу двух крупнейших музеев Татарстана – Национального музея и Государственного музея изобразительных искусств.Так, в создании альбома приняли активно участие специалисты из Татарстана. Директор Национального музея Алиса Вяткина и генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева поддержали инициативу Всемирного общества о создании альбома.Сотрудники музея целеноправленно выявляли и уточняли датировки предметов узбекского происхождения, которые хранятся в фондах музеев. Работа продолжалась длительное время. В ходе ее проведения были обнаружены ювелирные изделия Бухары – женские украшения, предметы декора парадного выезда лошади, мужская и женская шелковая одежда, нарядные бархатные пояса.Также к числу редких экспонатов относятся шелковые боны Хорезма из коллекции Добросмыслова, датируемые 1920 годом и полотна художников — уроженцев Узбекистана, в частности, Чингиза Ахмарова. Большой интерес представляли и картины уроженца Казани, чье имя неразрывно связано со становлением изобразительного искусства в Узбекистане, – Павла Бенькова.Авторами альбома выступили Лилия Саттарова от Национального музея Татарстана и Дина Хисамова от Музея изобразительный искусств.Напомним: Казань и города Узбекистана связывают давние историко-культурные контакты. С начала ХХ века они происходили в формате этнографических и археологических экспедиций, благодаря которым ремесленные изделия и находки из древних городищ Узбекистана попадали в Казань, крупнейший город Поволжья. Что касается взаимодействия в сфере изобразительного искусства, то отношения между Татарстаном и Узбекистаном складывались благодаря художникам, в судьбах которых оба региона играли одинаковое значение (Беньков, Ахмаров, Урманче и другие). Как результат, в музейных собраниях Казани хранится большое количество собраний предметов искусства, которые были созданы на территории Узбекистана либо посвящены узбекской земле.Читайте также:Студенты из Коканда проходят стажировку в ТатарстанеВ Татарстане пройдет международный конкурс чтения Корана
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узбекистан, татарстан
В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане
09:01 26.06.2022 (обновлено: 09:51 26.06.2022)
Издание подготовят в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik.
Книгу-альбом, посвященную культурному наследию Узбекистана в собраниях Татарстана, впервые готовят к изданию. Она будет подготовлена в рамках международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба
проекта в своем Telegram-канале.
Известно, что в альбоме будут представлены узбекские коллекции сразу двух крупнейших музеев Татарстана – Национального музея и Государственного музея изобразительных искусств.
Так, в создании альбома приняли активно участие специалисты из Татарстана. Директор Национального музея Алиса Вяткина и генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева поддержали инициативу Всемирного общества о создании альбома.
Сотрудники музея целеноправленно выявляли и уточняли датировки предметов узбекского происхождения, которые хранятся в фондах музеев. Работа продолжалась длительное время. В ходе ее проведения были обнаружены ювелирные изделия Бухары – женские украшения, предметы декора парадного выезда лошади, мужская и женская шелковая одежда, нарядные бархатные пояса.
Также к числу редких экспонатов относятся шелковые боны Хорезма из коллекции Добросмыслова, датируемые 1920 годом и полотна художников — уроженцев Узбекистана, в частности, Чингиза Ахмарова. Большой интерес представляли и картины уроженца Казани, чье имя неразрывно связано со становлением изобразительного искусства в Узбекистане, – Павла Бенькова.
Авторами альбома выступили Лилия Саттарова от Национального музея Татарстана и Дина Хисамова от Музея изобразительный искусств.
Напомним: Казань и города Узбекистана связывают давние историко-культурные контакты. С начала ХХ века они происходили в формате этнографических и археологических экспедиций, благодаря которым ремесленные изделия и находки из древних городищ Узбекистана попадали в Казань, крупнейший город Поволжья.
Что касается взаимодействия в сфере изобразительного искусства, то отношения между Татарстаном и Узбекистаном складывались благодаря художникам, в судьбах которых оба региона играли одинаковое значение (Беньков, Ахмаров, Урманче и другие). Как результат, в музейных собраниях Казани хранится большое количество собраний предметов искусства, которые были созданы на территории Узбекистана либо посвящены узбекской земле.