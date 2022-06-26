https://uz.sputniknews.ru/20220626/chto-nado-delat-letom-chtoby-ne-bolet-zimoy--9-rekomendatsiy-25669454.html

Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций

Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций

Летом следует набраться сил, улучшить здоровье и сформировать несколько полезных привычек

2022-06-26T23:00+0500

2022-06-26T23:00+0500

2022-06-26T23:00+0500

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Педиатр, иммунолог Елена Парецкая рассказала порталу "Доктор Питер", как за лето повысить иммунитет, чтобы меньше болеть зимой.Гулять, гулять и еще раз — гулятьПрогулки по парку, скверу или берегу моря полезны всегда, вне зависимости от сезона. Однако летом погода позволяет совершать длительные прогулки. Наиболее полезными считаются прогулки, при которых периоды быстрого шага чередуются с неторопливым. Это позволяет сжигать больше энергии. К тому же во время прогулки усиливается потребление телом кислорода и даже эффект от лекарств, если вы их принимаете.Начать закаливаниеЛетом, в сильную жару, самое время постепенно приучать себя к закаливающим процедурам. Особенно полезны ванночки для ног и контрастный душ, обливания прохладной водой. В летнее время можно плавать в открытых водоемах, а осенью и зимой — в крытом бассейне.Отказаться от компьютера и гаджетовХотя бы на время летнего отдыха стоит забыть о любых гаджетах, особенно о компьютере. Он сильно утомляет глаза, напрягает мозг и провоцирует стресс. С точки зрения здоровья глаз наиболее полезен отдых на природе. Сидение на берегу реки или моря и разглядывание горизонта, проплывающих вдали кораблей — отличная разгрузка для зрительных мышц. Кроме того, на зрение позитивно влияют естественные цвета и освещение.Ходить по камушкам и водеКонечно, в идеале это надо делать на побережье моря, но вполне допустимо и дома, на даче или речке. Ходьба по берегу по щиколотку в воде тонизирует вены, очищает кожу, стимулирует иммунитет за счет раздражения рецепторов на стопах. Для контраста полезно походить по теплой гальке, главное, чтобы она была не обжигающей и без острых краев.Чаще отдыхать в гамакеДля разгрузки позвоночника важно создать максимально расслабленные условия. Можно лежать в гамаке или тканевом шезлонге. Они разгружают мышцы спины, улучшают кровообращение в области позвоночного столба. Это позволяет телу полностью расслабиться, снять напряжение с мышц спины и поясницы, которые чаще всего болят.Улучшать пищеварение и работу кишечникаЛетом можно восстановить работу кишечника, которая была нарушена в холодный сезон из-за плотной и обильной еды. Нужно есть много свежих фруктов, овощей, ягод, зелени — это поможет в борьбе с запорами, стимулирует перистальтику, даст организму витамины и микроэлементы. Самые полезные плоды — местные, выращенные в своей стране или ближайших регионах. К усвоению этих продуктов наш кишечник предрасположен генетически. Дополнить рацион может минеральная вода — ее надо пить утром натощак и вечером, после ужина.Вдыхать аэроионы от морского бризаПо возможности следует выбраться к морю хотя бы на несколько дней. Морской бриз насыщен аэроионами, которые полезны для здоровья респираторного тракта и кожи. Человека окружает множество ионов от различных приборов, включенных в розетку. Они дают нам избыток положительных ионов, что может отразиться на состоянии здоровья. Отрицательные ионы в морском воздухе действуют как нейтрализатор.Бывать в местах с теплым влажным воздухомПочаще бывайте у водоемов, в идеале — в местах с теплым влажным климатом. Это полезно для нормальной работы носоглотки и придаточных пазух. В условиях сухого и жаркого климата, кондиционированного воздуха они постоянно пересыхают. Однако полезно только дышать влажным воздухом, но ни в коем случае не промывать носоглотку морской водой. Насыщенный солевой раствор высушивает слизистые, а море сейчас не может похвастать чистотой. Воздух, в отличие от воды, более полезный и чистый.Слушать музыку, причем классическуюМузыка полезна всегда, но прослушивание классической музыки на берегу моря на закате — особое удовольствие. Считается, что эти звуки благотворно влияют на обмен веществ, стимулируют работу нервной системы, корректируют активность печени, кишечника и поджелудочной железы, выравнивают сердечный ритм. Особенно полезны произведения Вивальди, Баха и Моцарта.Читайте также:Последствия холодного душа для организма

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