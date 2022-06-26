https://uz.sputniknews.ru/20220626/chto-nado-delat-letom-chtoby-ne-bolet-zimoy--9-rekomendatsiy-25669454.html
Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций
Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций
Летом следует набраться сил, улучшить здоровье и сформировать несколько полезных привычек
2022-06-26T23:00+0500
2022-06-26T23:00+0500
2022-06-26T23:00+0500
это интересно
болезнь
советы
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Педиатр, иммунолог Елена Парецкая рассказала порталу "Доктор Питер", как за лето повысить иммунитет, чтобы меньше болеть зимой.Гулять, гулять и еще раз — гулятьПрогулки по парку, скверу или берегу моря полезны всегда, вне зависимости от сезона. Однако летом погода позволяет совершать длительные прогулки. Наиболее полезными считаются прогулки, при которых периоды быстрого шага чередуются с неторопливым. Это позволяет сжигать больше энергии. К тому же во время прогулки усиливается потребление телом кислорода и даже эффект от лекарств, если вы их принимаете.Начать закаливаниеЛетом, в сильную жару, самое время постепенно приучать себя к закаливающим процедурам. Особенно полезны ванночки для ног и контрастный душ, обливания прохладной водой. В летнее время можно плавать в открытых водоемах, а осенью и зимой — в крытом бассейне.Отказаться от компьютера и гаджетовХотя бы на время летнего отдыха стоит забыть о любых гаджетах, особенно о компьютере. Он сильно утомляет глаза, напрягает мозг и провоцирует стресс. С точки зрения здоровья глаз наиболее полезен отдых на природе. Сидение на берегу реки или моря и разглядывание горизонта, проплывающих вдали кораблей — отличная разгрузка для зрительных мышц. Кроме того, на зрение позитивно влияют естественные цвета и освещение.Ходить по камушкам и водеКонечно, в идеале это надо делать на побережье моря, но вполне допустимо и дома, на даче или речке. Ходьба по берегу по щиколотку в воде тонизирует вены, очищает кожу, стимулирует иммунитет за счет раздражения рецепторов на стопах. Для контраста полезно походить по теплой гальке, главное, чтобы она была не обжигающей и без острых краев.Чаще отдыхать в гамакеДля разгрузки позвоночника важно создать максимально расслабленные условия. Можно лежать в гамаке или тканевом шезлонге. Они разгружают мышцы спины, улучшают кровообращение в области позвоночного столба. Это позволяет телу полностью расслабиться, снять напряжение с мышц спины и поясницы, которые чаще всего болят.Улучшать пищеварение и работу кишечникаЛетом можно восстановить работу кишечника, которая была нарушена в холодный сезон из-за плотной и обильной еды. Нужно есть много свежих фруктов, овощей, ягод, зелени — это поможет в борьбе с запорами, стимулирует перистальтику, даст организму витамины и микроэлементы. Самые полезные плоды — местные, выращенные в своей стране или ближайших регионах. К усвоению этих продуктов наш кишечник предрасположен генетически. Дополнить рацион может минеральная вода — ее надо пить утром натощак и вечером, после ужина.Вдыхать аэроионы от морского бризаПо возможности следует выбраться к морю хотя бы на несколько дней. Морской бриз насыщен аэроионами, которые полезны для здоровья респираторного тракта и кожи. Человека окружает множество ионов от различных приборов, включенных в розетку. Они дают нам избыток положительных ионов, что может отразиться на состоянии здоровья. Отрицательные ионы в морском воздухе действуют как нейтрализатор.Бывать в местах с теплым влажным воздухомПочаще бывайте у водоемов, в идеале — в местах с теплым влажным климатом. Это полезно для нормальной работы носоглотки и придаточных пазух. В условиях сухого и жаркого климата, кондиционированного воздуха они постоянно пересыхают. Однако полезно только дышать влажным воздухом, но ни в коем случае не промывать носоглотку морской водой. Насыщенный солевой раствор высушивает слизистые, а море сейчас не может похвастать чистотой. Воздух, в отличие от воды, более полезный и чистый.Слушать музыку, причем классическуюМузыка полезна всегда, но прослушивание классической музыки на берегу моря на закате — особое удовольствие. Считается, что эти звуки благотворно влияют на обмен веществ, стимулируют работу нервной системы, корректируют активность печени, кишечника и поджелудочной железы, выравнивают сердечный ритм. Особенно полезны произведения Вивальди, Баха и Моцарта.Читайте также:Последствия холодного душа для организма
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болезнь, советы
Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций
Летом следует набраться сил, улучшить здоровье и сформировать несколько полезных привычек, которые помогут спокойнее пережить предстоящую зиму.
Педиатр, иммунолог Елена Парецкая рассказала порталу "Доктор Питер"
, как за лето повысить иммунитет, чтобы меньше болеть зимой.
Гулять, гулять и еще раз — гулять
Прогулки по парку, скверу или берегу моря полезны всегда, вне зависимости от сезона. Однако летом погода позволяет совершать длительные прогулки. Наиболее полезными считаются прогулки, при которых периоды быстрого шага чередуются с неторопливым. Это позволяет сжигать больше энергии. К тому же во время прогулки усиливается потребление телом кислорода и даже эффект от лекарств, если вы их принимаете.
Начать закаливание
Летом, в сильную жару, самое время постепенно приучать себя к закаливающим процедурам. Особенно полезны ванночки для ног и контрастный душ, обливания прохладной водой. В летнее время можно плавать в открытых водоемах, а осенью и зимой — в крытом бассейне.
Отказаться от компьютера и гаджетов
Хотя бы на время летнего отдыха стоит забыть о любых гаджетах, особенно о компьютере. Он сильно утомляет глаза, напрягает мозг и провоцирует стресс. С точки зрения здоровья глаз наиболее полезен отдых на природе. Сидение на берегу реки или моря и разглядывание горизонта, проплывающих вдали кораблей — отличная разгрузка для зрительных мышц. Кроме того, на зрение позитивно влияют естественные цвета и освещение.
Ходить по камушкам и воде
Конечно, в идеале это надо делать на побережье моря, но вполне допустимо и дома, на даче или речке. Ходьба по берегу по щиколотку в воде тонизирует вены, очищает кожу, стимулирует иммунитет за счет раздражения рецепторов на стопах. Для контраста полезно походить по теплой гальке, главное, чтобы она была не обжигающей и без острых краев.
Чаще отдыхать в гамаке
Для разгрузки позвоночника важно создать максимально расслабленные условия. Можно лежать в гамаке или тканевом шезлонге. Они разгружают мышцы спины, улучшают кровообращение в области позвоночного столба. Это позволяет телу полностью расслабиться, снять напряжение с мышц спины и поясницы, которые чаще всего болят.
Улучшать пищеварение и работу кишечника
Летом можно восстановить работу кишечника, которая была нарушена в холодный сезон из-за плотной и обильной еды. Нужно есть много свежих фруктов, овощей, ягод, зелени — это поможет в борьбе с запорами, стимулирует перистальтику, даст организму витамины и микроэлементы. Самые полезные плоды — местные, выращенные в своей стране или ближайших регионах. К усвоению этих продуктов наш кишечник предрасположен генетически. Дополнить рацион может минеральная вода — ее надо пить утром натощак и вечером, после ужина.
Вдыхать аэроионы от морского бриза
По возможности следует выбраться к морю хотя бы на несколько дней. Морской бриз насыщен аэроионами, которые полезны для здоровья респираторного тракта и кожи. Человека окружает множество ионов от различных приборов, включенных в розетку. Они дают нам избыток положительных ионов, что может отразиться на состоянии здоровья. Отрицательные ионы в морском воздухе действуют как нейтрализатор.
Бывать в местах с теплым влажным воздухом
Почаще бывайте у водоемов, в идеале — в местах с теплым влажным климатом. Это полезно для нормальной работы носоглотки и придаточных пазух. В условиях сухого и жаркого климата, кондиционированного воздуха они постоянно пересыхают. Однако полезно только дышать влажным воздухом, но ни в коем случае не промывать носоглотку морской водой. Насыщенный солевой раствор высушивает слизистые, а море сейчас не может похвастать чистотой. Воздух, в отличие от воды, более полезный и чистый.
Слушать музыку, причем классическую
Музыка полезна всегда, но прослушивание классической музыки на берегу моря на закате — особое удовольствие. Считается, что эти звуки благотворно влияют на обмен веществ, стимулируют работу нервной системы, корректируют активность печени, кишечника и поджелудочной железы, выравнивают сердечный ритм. Особенно полезны произведения Вивальди, Баха и Моцарта.