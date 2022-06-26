https://uz.sputniknews.ru/20220626/covid-19-v-uzbekistane-vyyavili-pochti-140-zabolevshix-25656032.html

COVID-19: В Узбекистане выявили почти 140 заболевших

COVID-19: В Узбекистане выявили почти 140 заболевших

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте.

2022-06-26T15:29+0500

2022-06-26T15:29+0500

2022-06-26T15:29+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. На сегодняшний день общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 240 345. В течение прошедших суток зафиксированы 139 (накануне – 119) новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (56), Кашкадарьинской (17), Ташкентской (13), Ферганской (11) и Сурхандарьинской (10) областях.По данным Минздрава, за день выздоровели 25 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 882).На лечении находятся 826 больных COVID-19.Читайте также:В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото

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коронавирус covid-19