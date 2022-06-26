https://uz.sputniknews.ru/20220626/v-neskolkix-gorodax-sostoyalsya-marafon-novoe-dyxanie--video-foto-25653059.html
В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото
В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото
Массовый забег “Янги нафас” посвящен Дню молодежи и Олимпийскому дню.
2022-06-26T12:04+0500
2022-06-26T12:04+0500
2022-06-26T12:04+0500
спорт
марафон
забег
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Соревнования по бегу "Новое дыхание" прошли одновременно в Ташкенте и восьми городах Узбекистана. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.Забеги состоялись в Ташкенте, Намангане, Самарканде, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе.Состязания прошли под девизом "В одной стране, в то же время, на том же расстоянии, с одной целью — бежим вместе!"Массовый забег "Янги нафас" посвящен Дню молодежи и Олимпийскому дню.В этом спортивном маршруте приняли участие тысячи молодых людей и студентов.Они должны были преодолеть заданную дистанцию (3 км).Окончательные результаты марафона будут объявлены в ближайшее время, говорится в сообщении.Читайте также:Гимнастки из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии
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марафон, забег, ташкент, узбекистан
В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото
Массовый забег "Янги нафас" посвящен Дню молодежи и Олимпийскому дню.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Соревнования по бегу "Новое дыхание" прошли одновременно в Ташкенте и восьми городах Узбекистана. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете
республики.
Забеги состоялись в Ташкенте, Намангане, Самарканде, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе.
Состязания прошли под девизом "В одной стране, в то же время, на том же расстоянии, с одной целью — бежим вместе!"
Массовый забег "Янги нафас" посвящен Дню молодежи и Олимпийскому дню.
В этом спортивном маршруте приняли участие тысячи молодых людей и студентов.
Они должны были преодолеть заданную дистанцию (3 км).
Окончательные результаты марафона будут объявлены в ближайшее время, говорится в сообщении.