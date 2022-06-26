https://uz.sputniknews.ru/20220626/pensiyu-mojno-budet-poluchit-bez-lishnix-dokumentov-25665328.html
Пенсию можно будет получить без лишних документов
Пенсию можно будет получить без лишних документов
Граждане больше не обязаны отправлять сведения о составе семьи для получения пенсий.
2022-06-26T19:35+0500
2022-06-26T19:35+0500
2022-06-26T19:35+0500
общество
пенсия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Поэтапно сокращается перечень документов, требуемых от граждан при назначении государственных пенсий. Это делается для дальнейшего повышения качества услуг. Гражданам Узбекистана больше не придется отправлять сведения о составе семьи для получения пенсий по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. В частности, по сообщению пресс-службы Внебюджетного пенсионного фонда, налажен обмен такой информацией между базами данных Министерства юстиции и Пенсионного фонда.При назначении государственных пенсий система автоматически формирует необходимую информацию о составе семьи граждан. То есть для выхода на пенсию больше не нужно приносить свидетельства о браке, о разводе, а также о рождении детей.Президент 4 мая подписал постановление "О мерах по дальнейшему упрощению процесса назначения государственных пенсий и совершенствованию системы доставки пенсий и пособий гражданам".Согласно документу, при назначении госпенсий отменят требование предоставлять документы о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службе.Читайте также:Участники войны получат дополнительную выплату
узбекистан
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пенсия, узбекистан
Пенсию можно будет получить без лишних документов
Граждане Узбекистана больше не обязаны предоставлять сведения о составе семьи для получения пенсий по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Поэтапно сокращается перечень документов, требуемых от граждан при назначении государственных пенсий. Это делается для дальнейшего повышения качества услуг.
Гражданам Узбекистана больше не придется отправлять сведения о составе семьи для получения пенсий по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца.
В частности, по сообщению
пресс-службы Внебюджетного пенсионного фонда, налажен обмен такой информацией между базами данных Министерства юстиции и Пенсионного фонда.
При назначении государственных пенсий система автоматически формирует необходимую информацию о составе семьи граждан. То есть для выхода на пенсию больше не нужно приносить свидетельства о браке, о разводе, а также о рождении детей.
Президент 4 мая подписал постановление "О мерах по дальнейшему упрощению процесса назначения государственных пенсий и совершенствованию системы доставки пенсий и пособий гражданам".
Согласно документу, при назначении госпенсий отменят требование предоставлять документы о трудовом стаже, зарплате, периодах обучения в вузе и военной службе.