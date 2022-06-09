https://uz.sputniknews.ru/20220609/uchastniki-voyny-poluchat-dopolnitelnuyu-vyplatu-25148248.html

Участники войны получат дополнительную выплату

Участники войны получат дополнительную выплату

Президент распорядился изменить систему материальной поддержки ветеранов, пожилых людей и инвалидов.

2022-06-09T10:23+0500

2022-06-09T10:23+0500

2022-06-09T10:23+0500

общество

выплата

ветераны

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому изменится система материального обеспечения участников и ветеранов второй мировой войны, а также одиноких престарелых и лиц с инвалидностью.Это позволит усилить адресную социальную защиту и повысить качество оказываемых им социальных услуг.В частности, постановление предусматривает, что ветеранам войны 1941–1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гражданам, работавшим в период блокады города Ленинграда, а также нуждающимся в постороннем уходе одиноким престарелым и лицам с инвалидностью:вместо бесплатных продуктов и гигиенических товаров будут выплачивать ежемесячную дополнительную сумму в размере одной базовой расчетной величины (БРВ, на сегодняшний день - 300 000 сумов);вместо бесплатной одежды и обуви ветеранам войны, узникам лагерей и блокадникам будут ежегодно в августе выплачивать компенсацию в размере 15 БРВ.При этом компенсация и доплата выплачиваются по действующему порядку выплаты их пенсий и пособий.Читайте также: Хайдаров опроверг слухи о выплатах ко Дню защиты детей

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выплата, ветераны