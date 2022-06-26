https://uz.sputniknews.ru/20220626/restoran-i-shaxmaty-nachal-kursirovat-passajirskiy-poezd-tashkent--volgograd--foto-25654131.html

Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото

Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото

Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты.

2022-06-26T12:45+0500

2022-06-26T12:45+0500

2022-06-26T12:45+0500

поезд

туризм

ташкент

волгоград

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22609730_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_184ce21af1ecd90d41e79a653242d47a.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. С Центрального железнодорожного вокзала столицы начал курсировать международный пассажирский поезд №324/323 "Ташкент — Волгоград — Ташкент". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.Этот международный маршрут стартовал впервые за 2 года и 3 месяца. Поезд состоит из 10 пассажирских вагонов и 1 вагона-ресторана. "Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути. В ресторане высокий уровень обслуживания, в вагоне созданы все условия для приготовления пищи согласно заказам пассажиров", — говорится в сообщении.Поезд начал курсировать по пятому международному маршруту после снятия ограничений из-за пандемии.Читайте также:В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе — видео

ташкент

волгоград

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

поезд, ташкент, волгоград, россия