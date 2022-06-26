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https://uz.sputniknews.ru/20220626/restoran-i-shaxmaty-nachal-kursirovat-passajirskiy-poezd-tashkent--volgograd--foto-25654131.html
Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото
Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото
Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты.
2022-06-26T12:45+0500
2022-06-26T12:45+0500
поезд
туризм
ташкент
волгоград
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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. С Центрального железнодорожного вокзала столицы начал курсировать международный пассажирский поезд №324/323 "Ташкент — Волгоград — Ташкент". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.Этот международный маршрут стартовал впервые за 2 года и 3 месяца. Поезд состоит из 10 пассажирских вагонов и 1 вагона-ресторана. "Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути. В ресторане высокий уровень обслуживания, в вагоне созданы все условия для приготовления пищи согласно заказам пассажиров", — говорится в сообщении.Поезд начал курсировать по пятому международному маршруту после снятия ограничений из-за пандемии.Читайте также:В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе — видео
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поезд, ташкент, волгоград, россия

Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото

12:45 26.06.2022
© Фото: предоставлено пресс-службой МинтрансаВ Узбекистане совершен первый рейс поезда, который преодолел почти четыре тысячи километров
В Узбекистане совершен первый рейс поезда, который преодолел почти четыре тысячи километров - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
© Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса
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Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. С Центрального железнодорожного вокзала столицы начал курсировать международный пассажирский поезд №324/323 "Ташкент — Волгоград — Ташкент". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Этот международный маршрут стартовал впервые за 2 года и 3 месяца. Поезд состоит из 10 пассажирских вагонов и 1 вагона-ресторана.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
"Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути. В ресторане высокий уровень обслуживания, в вагоне созданы все условия для приготовления пищи согласно заказам пассажиров", — говорится в сообщении.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
Поезд начал курсировать по пятому международному маршруту после снятия ограничений из-за пандемии.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд Ташкент-Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе — видео
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