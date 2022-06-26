Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото
© Фото: предоставлено пресс-службой МинтрансаВ Узбекистане совершен первый рейс поезда, который преодолел почти четыре тысячи километров
Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. С Центрального железнодорожного вокзала столицы начал курсировать международный пассажирский поезд №324/323 "Ташкент — Волгоград — Ташкент". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Этот международный маршрут стартовал впервые за 2 года и 3 месяца. Поезд состоит из 10 пассажирских вагонов и 1 вагона-ресторана.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
"Пассажирам будут раздавать шахматы, шашки и планшеты, чтобы они не скучали в пути. В ресторане высокий уровень обслуживания, в вагоне созданы все условия для приготовления пищи согласно заказам пассажиров", — говорится в сообщении.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Поезд начал курсировать по пятому международному маршруту после снятия ограничений из-за пандемии.
© пресс-служба Министерства транспорта УзбекистанаНачал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
Начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград"
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