https://uz.sputniknews.ru/20220626/silnye-udary-i-nokauty-axmadaliev-pobedil-amerikanskogo-boksera--video-25658393.html

Сильные удары и нокауты: Ахмадалиев победил американского боксера — видео

Сильные удары и нокауты: Ахмадалиев победил американского боксера — видео

Муроджон Ахмадалиев провел свой 11-й бой на профессиональном ринге в Техасе.

2022-06-26T16:51+0500

2022-06-26T16:51+0500

2022-06-26T16:51+0500

спорт

бокс

боксер

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекскому боксеру бросил вызов американец Ронни Риос.В первой половине матча полностью доминировал Ахмадалиев. К 7-му туру активизировался и Риос.В 12-м раунде Муроджон отправил соперника в нокдаун после серии ударов. После второго нокдауна рефери остановил бой, чтобы прекратить избиение американца.Таким образом, узбекистанец досрочно одержал победу.Этой победой Муроджон защитил пояса WBA и IBF во второй легкой категории.Читайте также:В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото

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бокс, боксер