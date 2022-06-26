https://uz.sputniknews.ru/20220626/silnye-udary-i-nokauty-axmadaliev-pobedil-amerikanskogo-boksera--video-25658393.html
Сильные удары и нокауты: Ахмадалиев победил американского боксера — видео
Сильные удары и нокауты: Ахмадалиев победил американского боксера — видео
Муроджон Ахмадалиев провел свой 11-й бой на профессиональном ринге в Техасе.
2022-06-26T16:51+0500
2022-06-26T16:51+0500
2022-06-26T16:51+0500
спорт
бокс
боксер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21445777_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a7e3fe8b70a535359addd23861836495.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекскому боксеру бросил вызов американец Ронни Риос.В первой половине матча полностью доминировал Ахмадалиев. К 7-му туру активизировался и Риос.В 12-м раунде Муроджон отправил соперника в нокдаун после серии ударов. После второго нокдауна рефери остановил бой, чтобы прекратить избиение американца.Таким образом, узбекистанец досрочно одержал победу.Этой победой Муроджон защитил пояса WBA и IBF во второй легкой категории.Читайте также:В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21445777_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_8c0886b5c33e15c57092e80372088a25.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бокс, боксер
Сильные удары и нокауты: Ахмадалиев победил американского боксера — видео
Муроджон Ахмадалиев провел свой 11-й бой на профессиональном ринге в Техасе.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекскому боксеру бросил вызов американец Ронни Риос.
В первой половине матча полностью доминировал Ахмадалиев. К 7-му туру активизировался и Риос.
В 12-м раунде Муроджон отправил соперника в нокдаун после серии ударов. После второго нокдауна рефери остановил бой, чтобы прекратить избиение американца.
Таким образом, узбекистанец досрочно одержал победу.
Этой победой Муроджон защитил пояса WBA и IBF во второй легкой категории.