https://uz.sputniknews.ru/20220626/tela-uzbekskix-soldat-pogibshix-v-vov-nashli-v-novgorodskoy-oblasti-25659253.html
Тела узбекских солдат, погибших в ВОВ, нашли в Новгородской области
Тела узбекских солдат, погибших в ВОВ, нашли в Новгородской области
В Новгородской области обнаружены тела четырех узбекских солдат, погибших в годы ВОВ.
2022-06-26T18:13+0500
2022-06-26T18:13+0500
2022-06-26T18:13+0500
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великий новгород
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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Сотрудники Генконсульства в Новгородской области приняли участие в перезахоронении тел четырех узбекских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА "Дунё".В селе Личково Демянского района Новгородской области поисковым отрядом "Личково" выявлены останки в общей сложности 44 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них тела Аламбергема Шаламбаева, 1913 года рождения, уроженца Каракалпакстана, Никифора Лосева, 1906 года рождения из Бухарской области, Таргумбая Минтаева, 1917 года рождения, из Ташкентской области и Султана Расулева, 1904 года рождения, из Ташкентской области. Узбекистанцев перезахоронили с почестями.В церемонии приняли участие главы местных районных администраций, депутаты райсоветов и журналисты. В знак уважения к светлой памяти воинов на крышу их мемориала был возложен венок и прочитан Коран. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана также встретились с узбекскими студентами, обучающимися в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В настоящее время более 20 узбекских студентов обучаются в университете по программам бакалавриата и магистратуры.Читайте также:"Ташкент стал местом силы": найден дневник Андрея Борзенко, выжившего в Бухенвальде
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вов, великая отечественная война, останки солдат, солдаты, великий новгород, узбек, узбекистанец
Тела узбекских солдат, погибших в ВОВ, нашли в Новгородской области
В Новгородской области обнаружены тела четырех узбекских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik.
Сотрудники Генконсульства в Новгородской области приняли участие в перезахоронении тел четырех узбекских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА "Дунё
".
В селе Личково Демянского района Новгородской области поисковым отрядом "Личково" выявлены останки в общей сложности 44 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них тела Аламбергема Шаламбаева, 1913 года рождения, уроженца Каракалпакстана, Никифора Лосева, 1906 года рождения из Бухарской области, Таргумбая Минтаева, 1917 года рождения, из Ташкентской области и Султана Расулева, 1904 года рождения, из Ташкентской области. Узбекистанцев перезахоронили с почестями.
В церемонии приняли участие главы местных районных администраций, депутаты райсоветов и журналисты. В знак уважения к светлой памяти воинов на крышу их мемориала был возложен венок и прочитан Коран.
Сотрудники Генерального консульства Узбекистана также встретились с узбекскими студентами, обучающимися в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. В настоящее время более 20 узбекских студентов обучаются в университете по программам бакалавриата и магистратуры.