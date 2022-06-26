https://uz.sputniknews.ru/20220626/the-guardian-vklyuchila-uzbekskuyu-knigu-v-spisok-luchshix-detskix-izdaniy-25666265.html

The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий

The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий

The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий этого лета.

2022-06-26T20:57+0500

2022-06-26T20:57+0500

2022-06-26T20:57+0500

культура

книга

узбекский язык

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1a/25666559_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_30abe646b09a3d8b37f2cb8d72f67b61.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Книга "История Бабура. Принц, Император, Мудрец" вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.Кроме того, книга была признана Книгой месяца по версии Детской книжной группы города Рединг (Великобритания) — члена влиятельной Британской федерации детских книжных групп."История Бабура. Принц, Император, Мудрец" — это увлекательный пересказ Бабур-намэ, воспоминаний могущественного центрально-азиатского властителя Бабура. Это была первая настоящая автобиография в истории исламской литературы.Книга была издана на английском языке в мае этого года Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с британским издательством Scala publishers. На август запланирован выпуск этой книги на узбекском и русском языках, а также на трёх шрифтах Брайля.Читайте также:В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

книга, узбекский язык, дети