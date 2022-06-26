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The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий
The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий
The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий этого лета.
2022-06-26T20:57+0500
2022-06-26T20:57+0500
культура
книга
узбекский язык
дети
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Книга "История Бабура. Принц, Император, Мудрец" вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.Кроме того, книга была признана Книгой месяца по версии Детской книжной группы города Рединг (Великобритания) — члена влиятельной Британской федерации детских книжных групп."История Бабура. Принц, Император, Мудрец" — это увлекательный пересказ Бабур-намэ, воспоминаний могущественного центрально-азиатского властителя Бабура. Это была первая настоящая автобиография в истории исламской литературы.Книга была издана на английском языке в мае этого года Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с британским издательством Scala publishers. На август запланирован выпуск этой книги на узбекском и русском языках, а также на трёх шрифтах Брайля.Читайте также:В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане
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книга, узбекский язык, дети

The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданий

20:57 26.06.2022
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаКнига "История Бабура. Принц, Император, Мудрец" вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian.
Книга История Бабура. Принц, Император, Мудрец вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2022
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
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Книга была издана на английском языке в мае этого года.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Книга "История Бабура. Принц, Император, Мудрец" вошла в список лучших иллюстрированных детских изданий этого лета по версии газеты The Guardian. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.
Кроме того, книга была признана Книгой месяца по версии Детской книжной группы города Рединг (Великобритания) — члена влиятельной Британской федерации детских книжных групп.
"История Бабура. Принц, Император, Мудрец" — это увлекательный пересказ Бабур-намэ, воспоминаний могущественного центрально-азиатского властителя Бабура. Это была первая настоящая автобиография в истории исламской литературы.
Книга была издана на английском языке в мае этого года Фондом развития культуры и искусства в сотрудничестве с британским издательством Scala publishers.
На август запланирован выпуск этой книги на узбекском и русском языках, а также на трёх шрифтах Брайля.
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