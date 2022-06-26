https://uz.sputniknews.ru/20220626/uzbekskiy-txekvondist-nikita-rafalovich-stal-chempionom-azii-25665146.html

Узбекский тхэквондист Никита Рафалович стал чемпионом Азии

Узбекский тхэквондист Никита Рафалович стал чемпионом Азии

В женской весовой категории свыше 73 кг Светлана Осипова получила медаль.

2022-06-26T18:54+0500

2022-06-26T18:54+0500

2022-06-26T18:54+0500

спорт

узбекистанец

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Сегодня, защищая честь Узбекистана в весовой категории до 87 кг, Никита Рафалович завоевал золотую медаль. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете республики.В финале Никита победил Фахеда Сбейхи из Иордании. Кроме того, в женской весовой категории свыше 73 кг Светлана Осипова получила бронзовую медаль.После победы Рафаловича количество золотых медалей мужской сборной Узбекистана по таэквондо WТ увеличилось до трех. До этого награды принесли Улугбек Рашидов и Жасур Джайсунов. В итоге мужская сборная Узбекистана обогнала Южную Корею и заняла первое место в общекомандном зачете.Читайте также:В нескольких городах состоялся марафон "Новое дыхание" — видео, фото

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узбекистанец, чемпионат азии