https://uz.sputniknews.ru/20220625/gimnastki-iz-uzbekistana-zavoevyvayut-medali-na-chempionate-azii-25642206.html

Гимнастки из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии

Гимнастки из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии

В Таиланде проходит континентальное первенство по художественной гимнастике.

2022-06-25T20:01+0500

2022-06-25T20:01+0500

2022-06-25T20:01+0500

спорт

узбекистан

гимнастика

чемпионат азии

таиланд

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В пятницу узбекистанские гимнастки принесли в копилку сборной страны две медали на чемпионате Азии по художественной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Так, представительницы Узбекистана завоевали на первенстве первое место в командной программе.Тахмина Икромова, Сабина Ташкенбаева и Ёсмина Рахимова набрали самые высокие баллы в одиночной программе, Шахзода Ибрагимова, Наргиза Джуманиёзова, Нилуфар Азамова, Мумтоза Исхокзода, Хуршида Абдурауфова и Мария Пак-в групповых упражнениях. В этой программе гимнастки из Казахстана завоевали серебряные медали, а бронза досталась сборной Японии.Молодёжная команда Узбекистана в составе Натальи Усовой, Эвелины Атальянц, Анастасии Саранцевой и Виланы Савадян, а также Доменики Дамировой, Виктории Нескубо, Иродахон Содиковой, Диёры Бахтиеровой, Мубины Камоловой и Ясмин Амиры Мирзаяровой заняла второе место.Известно, что континентальное первенство проходит в эти дни в Паттайе, в Таиланде. Участие в соревнованиях принимают спортсменки из 15 стран.Читайте также:

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узбекистан, гимнастика, чемпионат азии, таиланд