https://uz.sputniknews.ru/20220626/zapuskaetsya-mejdunarodnyy-avtobusnyy-reys-iz-tashkenta-do-goroda-cholton-ata-25659029.html
Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-Ата
Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-Ата
Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.
2022-06-26T17:32+0500
2022-06-26T17:32+0500
2022-06-26T17:32+0500
туризм
ташкент
автобус
рейс
иссык-куль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/11/24027989_0:74:1025:650_1920x0_80_0_0_20169848002457fa54f229a022a1716b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. С сегодняшнего дня открывается новый международный автобусный рейс из Ташкента до курортного города Чолтон-Ата (Иссык-Куль).Об этом сообщает Телеграм-канал об общественном транспорте Ташкента.Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.Автобус будет курсировать ежедневно в 15:00 и 16:00 из Ташкента. Время в пути займет примерно 20 часов.Протяженность маршрута составляет 1060 км.Автобус будет отправляться с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар).Билеты можно купить в кассах автовокзала.Для получения дополнительной информации предоставляется номер телефона: (71) 207-87-00.Читайте также:Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото
ташкент
иссык-куль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/11/24027989_30:0:993:722_1920x0_80_0_0_4c3c55aac33c3ae55ed5f71be553a520.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, автобус, рейс, иссык-куль
Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-Ата
Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. С сегодняшнего дня открывается новый международный автобусный рейс из Ташкента до курортного города Чолтон-Ата (Иссык-Куль).
Об этом сообщает
Телеграм-канал об общественном транспорте Ташкента.
Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.
Автобус будет курсировать ежедневно в 15:00 и 16:00 из Ташкента. Время в пути займет примерно 20 часов.
Протяженность маршрута составляет 1060 км.
Автобус будет отправляться с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар).
Билеты можно купить в кассах автовокзала.
Для получения дополнительной информации предоставляется номер телефона: (71) 207-87-00.