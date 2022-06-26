https://uz.sputniknews.ru/20220626/zapuskaetsya-mejdunarodnyy-avtobusnyy-reys-iz-tashkenta-do-goroda-cholton-ata-25659029.html

Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-Ата

Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-Ата

Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.

2022-06-26T17:32+0500

2022-06-26T17:32+0500

2022-06-26T17:32+0500

туризм

ташкент

автобус

рейс

иссык-куль

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. С сегодняшнего дня открывается новый международный автобусный рейс из Ташкента до курортного города Чолтон-Ата (Иссык-Куль).Об этом сообщает Телеграм-канал об общественном транспорте Ташкента.Стоимость проезда составит 300 тыс. сумов.Автобус будет курсировать ежедневно в 15:00 и 16:00 из Ташкента. Время в пути займет примерно 20 часов.Протяженность маршрута составляет 1060 км.Автобус будет отправляться с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар).Билеты можно купить в кассах автовокзала.Для получения дополнительной информации предоставляется номер телефона: (71) 207-87-00.Читайте также:Ресторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото

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ташкент, автобус, рейс, иссык-куль