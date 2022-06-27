https://uz.sputniknews.ru/20220627/chem-polezen-goryachiy-dush-v-jaru-25703604.html

Чем полезен горячий душ в жару

Чем полезен горячий душ в жару

В сильную жару, как это ни парадоксально, лучше принимать горячий, а не прохладный душ, считает врач Елена Черкасова.

2022-06-27T23:00+0500

2022-06-27T23:00+0500

2022-06-27T23:00+0500

это интересно

жара

врач

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В жаркую погоду горячий душ поможет справиться с бессонницей. Об этом в интервью News.ru рассказала сомнолог Елена Черкасова.По словам эксперта, от горячей воды в теле человека включаются особые механизмы, отвечающие за терморегуляцию. Они помогут снизить температура на 0,2-0,3 градуса.Как сказала Черкасова, лучше всего принять горячий душ за пару часов до сна – так вы сможете быстро расслабиться.Читайте также: Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций

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жара, врач