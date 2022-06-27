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Чем полезен горячий душ в жару
Чем полезен горячий душ в жару
В сильную жару, как это ни парадоксально, лучше принимать горячий, а не прохладный душ, считает врач Елена Черкасова.
2022-06-27T23:00+0500
2022-06-27T23:00+0500
это интересно
жара
врач
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В жаркую погоду горячий душ поможет справиться с бессонницей. Об этом в интервью News.ru рассказала сомнолог Елена Черкасова.По словам эксперта, от горячей воды в теле человека включаются особые механизмы, отвечающие за терморегуляцию. Они помогут снизить температура на 0,2-0,3 градуса.Как сказала Черкасова, лучше всего принять горячий душ за пару часов до сна – так вы сможете быстро расслабиться.Читайте также: Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций
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жара, врач

Чем полезен горячий душ в жару

23:00 27.06.2022
© Sputnik / Ксения Сидорова / Перейти в фотобанкДушевая
Душевая - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Ксения Сидорова
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В сильную жару, как это ни парадоксально, лучше принимать горячий, а не прохладный душ, считает врач Елена Черкасова.
В жаркую погоду горячий душ поможет справиться с бессонницей. Об этом в интервью News.ru рассказала сомнолог Елена Черкасова.
По словам эксперта, от горячей воды в теле человека включаются особые механизмы, отвечающие за терморегуляцию. Они помогут снизить температура на 0,2-0,3 градуса.
"Вот это стартовое снижение температуры позволяет человеку комфортнее и уютнее уснуть в жару и потом поддержать сон, потому что снижение температуры тела — это необходимое условие для высыпания, чтобы гормон сна мелатонин и другие вещества, отвечающие за сон, начали действовать", — объяснила врач.
Как сказала Черкасова, лучше всего принять горячий душ за пару часов до сна – так вы сможете быстро расслабиться.
Читайте также: Что надо делать летом, чтобы не болеть зимой — 9 рекомендаций
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