https://uz.sputniknews.ru/20220627/gde-uzbekistan-pokupaet-makaronnye-izdeliya-25671896.html

Где Узбекистан покупает макаронные изделия

Где Узбекистан покупает макаронные изделия

По данным Госкомстата объем импорта макаронных изделий увеличился на 913 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2022-06-27T08:07+0500

2022-06-27T08:07+0500

2022-06-27T08:07+0500

экономика

госкомстат

статистика

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан импортировал 6,1 тыс. тонн макаронных изделий из 14 стран мира, сообщает Госкомстат.Общая сумма импорта составила $8,8 млн.По данным ведомства за первые пять месяцев объем импорта макаронных изделий увеличился на 913 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основными поставщиками макаронных изделий в Узбекистан стали Казахстан – 3,5 тыс. тонн, Россия – 2,1 тыс. тонны и Кыргызстан – 320 тонн.Далее идут Южная Корея и Китай.Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: В Конституции хотят изменить статус Республики Каракалпакстан

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