https://uz.sputniknews.ru/20220626/v-konstitutsii-xotyat-izmenit-status-respubliki-karakalpakstan-25656224.html

В Конституции хотят изменить статус Республики Каракалпакстан

В Конституции хотят изменить статус Республики Каракалпакстан

Некоторые положения предлагается исключить.

2022-06-26T14:48+0500

2022-06-26T14:48+0500

2022-06-26T14:48+0500

политика

узбекистан

конституция

поправки

каракалпакстан

референдум

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В проекте поправок в Конституцию Республики Узбекистана, подготовленном конституционной комиссией и принятом Законодательной палатой Олий Мажлиса, предлагается изменить статус Республики Каракалпакстан.Каракалпакстану в действующей Конституции, принятой 8 декабря 1992 года Верховным Советом Узбекистана, посвящена отдельная глава в разделе "Административно-территориальное и государственное устройство". Она состоит из шести статей — 70−75.Каракалпакстан в Основном законе указан как суверенная республика, чей суверенитет охраняется Узбекистаном. Кроме того, закреплено, что Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Эти нормы предлагается исключить.Сравнение действующей и предлагаемой редакции главы о Каракалпакстане:Конституция Каракалпакстана была принята 9 апреля 1993 года Верховным Советом Каракалпакстана.Её первая глава называется "Государственный суверенитет". Статья 1 повторяет положения Конституции Узбекистана о том, что Каракалпакстан — суверенная демократическая республика в составе Узбекистана, обладающая правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана."Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан", — отмечается в этой же статье.По данным конституционной комиссии по реформе Конституции Узбекистана, предлагаемые поправки были разработаны депутатами Жокаргы Кенеса Каракалпакстана в порядке законодательной инициативы и единогласно одобрены ими.Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы ещё более укрепить единство каракалпакского и узбекского народов и закрепить идею "Одна страна — общая судьба", заявили эксперты комиссии.Ранее сообщалось, что на заседании Законодательной палаты 24 июня, где был принят в первом чтении закон о поправках в Конституцию, поправки, внесённые Жокаргы Кенесом Каракалпакстана, были объединены с проектом закона.Предложения и замечания по проекту поправок в Конституцию принимаются до 4 июля через сайт "Это моя Конституция", по телефону 1341 и в Законодательную палате по почте или при личной явке (Ташкент, просп. Бунёдкор, 1).Читайте также:Что узбекистанцы хотят изменить в Конституции

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узбекистан, конституция, поправки, каракалпакстан, референдум