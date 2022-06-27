https://uz.sputniknews.ru/20220627/minoborony-pokazalo-kak-rabotayut-uragany-v-xode-spetsoperatsii--video-25670856.html
Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео
Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожают технику украинских националистов.
2022-06-27T07:30+0500
2022-06-27T07:30+0500
2022-06-27T07:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
украина
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе специальной военной операции.Как отметили в военном ведомстве, российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований украинских войск.Боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи, отметили в военном ведомстве.Командир батареи по имени Вячеслав рассказал, что артиллеристы пытаются отработать по цели максимально быстро и точно. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 июня
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минобороны рф, украина
Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео
Минобороны РФ продемонстрировало, как расчеты РСЗО "Ураган" уничтожают технику украинских националистов.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе специальной военной операции.
Как отметили в военном ведомстве, российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований украинских войск.
"Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган". Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника", - сообщили в Минобороны.
Боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи, отметили в военном ведомстве.
Командир батареи по имени Вячеслав рассказал, что артиллеристы пытаются отработать по цели максимально быстро и точно.
"Иногда бывают задачи: именно к этому времени поразить цель, а бывают задачи: как можно быстрее. Точное время вам не скажу, но в районе где-то 10 минут с учетом дороги к огневой позиции", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.