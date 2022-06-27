https://uz.sputniknews.ru/20220627/minoborony-pokazalo-kak-rabotayut-uragany-v-xode-spetsoperatsii--video-25670856.html

Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео

Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожают технику украинских националистов.

2022-06-27T07:30+0500

2022-06-27T07:30+0500

2022-06-27T07:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

украина

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе специальной военной операции.Как отметили в военном ведомстве, российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований украинских войск.Боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи, отметили в военном ведомстве.Командир батареи по имени Вячеслав рассказал, что артиллеристы пытаются отработать по цели максимально быстро и точно. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 июня

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минобороны рф, украина