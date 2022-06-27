https://uz.sputniknews.ru/20220627/na-territorii-azota-nashli-sxron-s-boepripasami-k-zapadnomu-orujiyu---video-25695490.html
На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео
На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства
2022-06-27T18:21+0500
2022-06-27T18:21+0500
2022-06-27T18:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
оружие
боеприпасы
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ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики зачищают помещения химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке. В ходе зачистки военнослужащие обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил военнослужащий, на территории предприятия обнаружено довольно много схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства.О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.Читайте также: Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео
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оружие, боеприпасы
На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео
Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства
ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik.
Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики зачищают помещения химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке. В ходе зачистки военнослужащие обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства, передает корреспондент РИА Новости.
"Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены", - рассказал РИА новости боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Кот".
Как сообщил военнослужащий, на территории предприятия обнаружено довольно много схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства.
"Вы можете увидеть, как аккуратно все сложено (в схроне – ред.), то есть данная группа готовилась к длительной обороне", - пояснил собеседник агентства.
О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.