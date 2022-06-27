https://uz.sputniknews.ru/20220627/na-territorii-azota-nashli-sxron-s-boepripasami-k-zapadnomu-orujiyu---video-25695490.html

На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео

На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео

Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства

2022-06-27T18:21+0500

2022-06-27T18:21+0500

2022-06-27T18:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

оружие

боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25694986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1e7777f4f1f690fe15494697db2c7e2c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции Луганской Народной Республики зачищают помещения химкомбината "Азот" в освобожденном Северодонецке. В ходе зачистки военнослужащие обнаружили несколько схронов с боеприпасами для оружия западного производства, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил военнослужащий, на территории предприятия обнаружено довольно много схронов с оружием и боеприпасами иностранного производства.О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.Читайте также: Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оружие, боеприпасы