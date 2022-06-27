https://uz.sputniknews.ru/20220627/oae-predlojili-rossii-pomoch-obmenyat-plennyx-s-ukrainoy--smi-25701501.html
ОАЭ предложили России помочь обменять пленных с Украиной — СМИ
ОАЭ предложили России помочь обменять пленных с Украиной — СМИ
ОАЭ предложили Москве содействие в обмене пленными с Киевом.
2022-06-27T20:05+0500
2022-06-27T20:05+0500
2022-06-27T20:05+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Представители ОАЭ предложили России свою помощь в обмене пленными с Украиной, заявил источник РИА Новости.Как отмечала в июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней начали приходить обращения матерей украинских военнопленных, которые просят, чтобы их сыновей не обменивали, поскольку на родине им грозит уголовное преследование или их могут снова послать воевать.До этого в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела в отношении осужденных пленных в случае их обмена.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По сообщению Минобороны, российские военнослужащие к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно уменьшили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июня
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украина, оаэ, россия, обмен, пленные, помощь
ОАЭ предложили России помочь обменять пленных с Украиной — СМИ
Источник: ОАЭ готовы оказать содействие Москве в обмене пленными с Киевом.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Представители ОАЭ предложили России свою помощь в обмене пленными с Украиной, заявил источник РИА Новости
.
"Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — сообщил собеседник агентства.
Как отмечала в июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней начали приходить обращения матерей украинских военнопленных, которые просят, чтобы их сыновей не обменивали, поскольку на родине им грозит уголовное преследование или их могут снова послать воевать.
До этого в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела в отношении осужденных пленных в случае их обмена.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По сообщению Минобороны, российские военнослужащие к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно уменьшили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.