https://uz.sputniknews.ru/20220627/oae-predlojili-rossii-pomoch-obmenyat-plennyx-s-ukrainoy--smi-25701501.html

ОАЭ предложили России помочь обменять пленных с Украиной — СМИ

ОАЭ предложили России помочь обменять пленных с Украиной — СМИ

ОАЭ предложили Москве содействие в обмене пленными с Киевом.

2022-06-27T20:05+0500

2022-06-27T20:05+0500

2022-06-27T20:05+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Представители ОАЭ предложили России свою помощь в обмене пленными с Украиной, заявил источник РИА Новости.Как отмечала в июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней начали приходить обращения матерей украинских военнопленных, которые просят, чтобы их сыновей не обменивали, поскольку на родине им грозит уголовное преследование или их могут снова послать воевать.До этого в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела в отношении осужденных пленных в случае их обмена.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По сообщению Минобороны, российские военнослужащие к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно уменьшили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июня

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