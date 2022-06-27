https://uz.sputniknews.ru/20220627/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-27-iyunya-25683657.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 27 июня

Системы противоракетной обороны РФ отразили новый удар ВСУ по острову Змеиному.

2022-06-27T13:28+0500

2022-06-27T13:28+0500

2022-06-27T13:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 27 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Турция не сибирается присоединяться к антироссийским санкциям, сообщил представитель президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын."Это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников", — заявил Калын.Он добавил, что Анкара напрямую донесла свою позицию до государств Запада и нашла у них понимание. Калын подчеркнул, что санкции против России ударят все равно сначала по экономике Турции и не окажут сильного воздействия на РФ. Президент Путин сохранил свои позиции внутри государства, а рубль все укрепляется, подытожил представитель главы Турции.Соединенные Штаты на этой неделе хотят заявить о планах отправить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что не считает нужным бойкотировать саммит "Большой двадцатки" в случае участия в нем лидера России Владимира Путина. Штаты и несколько западных государств хотели надавить на Индонезию, которая в текущем году председательствует в G20, чтобы она отказала России в участии в саммите "двадцатки", который состоится на индонезийском острове Бали в ноябре. Официальная Джакарта сообщила, что приглашение России доставлено и не может быть отозвано — саммит G20 обсуждает экономические вопросы и политика не должна влиять на его повестку дня.Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группу военных подразделений, которая участвует в спецоперации на Украине. Перехвачен новый удар ВСУ по острову Змеиному в Черном море. Российские авиация и артиллерия за сутки ликвидировали около 720 солдат и офицеров противника, заявило Минобороны.Читайте также:Минобороны показало, как работают "Ураганы" в ходе спецоперации — видео

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