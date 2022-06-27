https://uz.sputniknews.ru/20220627/pervyy-sluchay-zarajeniya-ospoy-obezyan-vyyavili-v-peru-25673403.html
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Перу
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Перу
Заболевшим является иностранный гражданин, проживающий в Перу.
2022-06-27T08:50+0500
2022-06-27T08:50+0500
2022-06-27T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Первый случай оспы обезьян выявлен в Перу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес, сообщает РИА Новости.По словам министра, заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, "очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы".На данный момент заболевшего и его близких поместили в изолятор. При этом власти работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Что ждать от оспы обезьян – врач
перу
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эпидемия, перу, болезнь, вирус, обезьяна
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Перу
Заболевшим является иностранный гражданин, проживающий в Перу.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Первый случай оспы обезьян выявлен в Перу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес, сообщает РИА Новости
.
"Первый подтвержденный случай оспы обезьян был выявлен в столице, это пациент, которому вчера сделали лабораторные анализы", - сказал Лопес в ходе интервью телеканалу TV Peru.
По словам министра, заболевший — иностранный гражданин, проживающий в Перу, который, "очевидно, контактировал с людьми, приехавшими из-за границы".
На данный момент заболевшего и его близких поместили в изолятор. При этом власти работают над установлением всех социальных контактов этой семьи.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.