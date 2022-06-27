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https://uz.sputniknews.ru/20220627/podarok-k-dnyu-pechati-smi-poluchili-lgoty-25702364.html
Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы
Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы
Теперь они также не обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции.
2022-06-27T20:47+0500
2022-06-27T20:47+0500
общество
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налоги
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент подписал Постановление "О мерах по поддержки средств массовой информации и развитию сферы журналистики". Согласно документу, в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 года:С будущего года СМИ не будут больше обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции. Эти экземпляры госорганы будут закупать (за исключением Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои).Документ утверждает новый порядок стимулирования СМИ и журналистов.Так, в 2023–2024 годах 50 журналистов смогут поехать в зарубежные страны для повышения квалификации и стажировки.Национальное информационное агентство Узбекистана получит здания и сооружения "Матбуот уйи" на основе права оперативного управления. В этом здании могут размещаться редакции периодических печатных изданий без уплаты арендных платежей (за исключением платежей за коммунальные и иные оказываемые услуги).Читайте также: Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото
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сми, льготы, налоги

Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы

20:47 27.06.2022
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Бланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Теперь они также не обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент подписал Постановление "О мерах по поддержки средств массовой информации и развитию сферы журналистики". Согласно документу, в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 года:
средства массовой информации кроме рекламных уплачивают налог на прибыль в размере 50% от установленной налоговой ставки;
не производимое в Узбекистане, а ввозимые (по перечням) типографское оборудование, современные фото- и радиотелевизионные приборы, а также бумага освобождаются от таможенной пошлины.
С будущего года СМИ не будут больше обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции. Эти экземпляры госорганы будут закупать (за исключением Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои).
Документ утверждает новый порядок стимулирования СМИ и журналистов.
Так, в 2023–2024 годах 50 журналистов смогут поехать в зарубежные страны для повышения квалификации и стажировки.
Национальное информационное агентство Узбекистана получит здания и сооружения "Матбуот уйи" на основе права оперативного управления. В этом здании могут размещаться редакции периодических печатных изданий без уплаты арендных платежей (за исключением платежей за коммунальные и иные оказываемые услуги).
Читайте также: Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото
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