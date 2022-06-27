https://uz.sputniknews.ru/20220627/podarok-k-dnyu-pechati-smi-poluchili-lgoty-25702364.html

Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы

Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы

Теперь они также не обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции.

2022-06-27T20:47+0500

2022-06-27T20:47+0500

2022-06-27T20:47+0500

общество

сми

льготы

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22026232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_358dbd675c4e2c84b1ca7eb27196de10.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент подписал Постановление "О мерах по поддержки средств массовой информации и развитию сферы журналистики". Согласно документу, в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 года:С будущего года СМИ не будут больше обязаны бесплатно рассылать 110 экземпляров периодических печатных изданий и 67 экземпляров книжной продукции. Эти экземпляры госорганы будут закупать (за исключением Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои).Документ утверждает новый порядок стимулирования СМИ и журналистов.Так, в 2023–2024 годах 50 журналистов смогут поехать в зарубежные страны для повышения квалификации и стажировки.Национальное информационное агентство Узбекистана получит здания и сооружения "Матбуот уйи" на основе права оперативного управления. В этом здании могут размещаться редакции периодических печатных изданий без уплаты арендных платежей (за исключением платежей за коммунальные и иные оказываемые услуги).Читайте также: Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сми, льготы, налоги