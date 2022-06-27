Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото

"Вы — "четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле. Сегодня вы уже вносите большой вклад в развитие страны. Мы берем во внимание каждое ваше замечание, критику и предложение. Я подписана на многие информационные ресурсы в социальных сетях и читаю все комментарии. Затем мы обсуждаем и работаем над ними. Могу вас заверить, что ни одна критика или предложение не проходит мимо нас", - сказала Нарбаева.