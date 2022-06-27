Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото
© Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
© Sputnik/Зафар Халилов
Представители СМИ — это "четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле, заявила Нарбаева.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik/Зафар Халилов
В Сенате Республики Узбекистан прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников печати и средств массовой информации.
На специальном приеме в Сенате были приглашены ряд местных и иностранных журналистов, среди которых присутствовал и корреспондент Sputnik.
С поздравлением в адрес представителей СМИ выступила председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
"Вы — "четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле. Сегодня вы уже вносите большой вклад в развитие страны. Мы берем во внимание каждое ваше замечание, критику и предложение. Я подписана на многие информационные ресурсы в социальных сетях и читаю все комментарии. Затем мы обсуждаем и работаем над ними. Могу вас заверить, что ни одна критика или предложение не проходит мимо нас", - сказала Нарбаева.
По окончании мероприятия журналистам вручили благодарственные письма Сената.
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