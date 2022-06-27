Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220627/tanzila-narbaeva-raskryla-svoe-otnoshenie-k-rabote-jurnalistov--foto--25697405.html
Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото
Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото
Представители СМИ —"четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле.
2022-06-27T18:42+0500
2022-06-27T18:42+0500
общество
танзила нарбаева
журналисты
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25698639_0:122:2338:1437_1920x0_80_0_0_048f222eef6eb85ab9bce5710e253fd7.png
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником.В Сенате Республики Узбекистан прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников печати и средств массовой информации.На специальном приеме в Сенате были приглашены ряд местных и иностранных журналистов, среди которых присутствовал и корреспондент Sputnik.С поздравлением в адрес представителей СМИ выступила председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила НарбаеваПо окончании мероприятия журналистам вручили благодарственные письма Сената.Читайте также:Президент Кыргызстана встретился с Нарбаевой — подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25698639_131:0:2208:1558_1920x0_80_0_0_6e6076842de2f3a603ff630b35957c12.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
танзила нарбаева, журналисты, сми

Танзила Нарбаева раскрыла свое отношение к работе журналистов — фото

18:42 27.06.2022
© Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Представители СМИ — это "четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле, заявила Нарбаева.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik/Зафар ХалиловГлава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила журналистов с профессиональным праздником
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sputnik/Зафар Халилов
В Сенате Республики Узбекистан прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников печати и средств массовой информации.
На специальном приеме в Сенате были приглашены ряд местных и иностранных журналистов, среди которых присутствовал и корреспондент Sputnik.
С поздравлением в адрес представителей СМИ выступила председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
"Вы — "четвертая власть" уже не на бумаге, а на деле. Сегодня вы уже вносите большой вклад в развитие страны. Мы берем во внимание каждое ваше замечание, критику и предложение. Я подписана на многие информационные ресурсы в социальных сетях и читаю все комментарии. Затем мы обсуждаем и работаем над ними. Могу вас заверить, что ни одна критика или предложение не проходит мимо нас", - сказала Нарбаева.
По окончании мероприятия журналистам вручили благодарственные письма Сената.
Читайте также:
Президент Кыргызстана встретился с Нарбаевой — подробности
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0