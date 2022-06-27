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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220627/posol-lnr-na-azote-zalojnikov-ne-ostalos---video-25703019.html
Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео
Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео
Тем, кто решил остаться в Северодонецке, военные привозят продукты, воду и лекарства.
2022-06-27T21:09+0500
2022-06-27T21:09+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
заложники
эвакуация
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ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в настоящее время на химзаводе "Азот" у боевиков в заложниках не осталось никого, сообщает РИА Новости. По словам дипломата, часть людей была эвакуирована с территории промышленной зоны.О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.Читайте также: На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео
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лнр, заложники, эвакуация

Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео

21:09 27.06.2022
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с завода Азот в Северодонецке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Максим Захаров
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Тем, кто решил остаться в Северодонецке, военные привозят продукты, воду и лекарства.
ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в настоящее время на химзаводе "Азот" у боевиков в заложниках не осталось никого, сообщает РИА Новости.

"В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны "Азота" полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решила там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты", - сказал посол.

По словам дипломата, часть людей была эвакуирована с территории промышленной зоны.
"По данным на сегодняшнее утро, это чуть более 500 человек, которые решили покинуть убежище на территории северодонецкого "Азота", они на транспорте вывезены, в основном, в Старобельск. Там есть распределительный пункт, где люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения", - добавил посол.
О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.
Читайте также: На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео
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