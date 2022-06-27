Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
© Sputnik / Максим Захаров/
Тем, кто решил остаться в Северодонецке, военные привозят продукты, воду и лекарства.
ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в настоящее время на химзаводе "Азот" у боевиков в заложниках не осталось никого, сообщает РИА Новости.
"В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны "Азота" полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решила там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты", - сказал посол.
По словам дипломата, часть людей была эвакуирована с территории промышленной зоны.
"По данным на сегодняшнее утро, это чуть более 500 человек, которые решили покинуть убежище на территории северодонецкого "Азота", они на транспорте вывезены, в основном, в Старобельск. Там есть распределительный пункт, где люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения", - добавил посол.
О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.