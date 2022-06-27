https://uz.sputniknews.ru/20220627/posol-lnr-na-azote-zalojnikov-ne-ostalos---video-25703019.html

Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео

Посол ЛНР: на "Азоте" заложников не осталось - видео

Тем, кто решил остаться в Северодонецке, военные привозят продукты, воду и лекарства.

2022-06-27T21:09+0500

2022-06-27T21:09+0500

2022-06-27T21:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

заложники

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в настоящее время на химзаводе "Азот" у боевиков в заложниках не осталось никого, сообщает РИА Новости. По словам дипломата, часть людей была эвакуирована с территории промышленной зоны.О том, что территория промзоны "Азота" находится под контролем Народной милиции ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как агентство сообщало ранее, в субботу и воскресенье с комбината эвакуировали 800 человек, в том числе детей.Читайте также: На территории "Азота" нашли схрон с боеприпасами к западному оружию - видео

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лнр, заложники, эвакуация