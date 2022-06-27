https://uz.sputniknews.ru/20220627/pri-obrushenii-tribun-na-korride-v-kolumbii-pogibli-chetyre-cheloveka---video-25674142.html
При обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека — видео
При обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека — видео
По информации местных СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.
2022-06-27T09:53+0500
2022-06-27T09:53+0500
2022-06-27T10:13+0500
в мире
колумбия
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трагедия
погибшие
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Ondas de Ibague.По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.Корралеха — это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено — уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.Читайте также: Транспортный самолет ИЛ-76 упал в Рязанской области
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колумбия, бык, трагедия, погибшие
При обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека — видео
09:53 27.06.2022 (обновлено: 10:13 27.06.2022)
По информации местных СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местную радиостанцию Ondas de Ibague.
"По последней информации, погибли четыре человека: три взрослых и несовершеннолетний, еще 150 ранены", — сообщила радиостанция со ссылкой на заведующую больницей Сан-Рафаэль Патрисию Энао.
По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.
Корралеха — это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено — уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.