https://uz.sputniknews.ru/20220627/pri-obrushenii-tribun-na-korride-v-kolumbii-pogibli-chetyre-cheloveka---video-25674142.html

При обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека — видео

При обрушении трибун на корриде в Колумбии погибли четыре человека — видео

По информации местных СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.

2022-06-27T09:53+0500

2022-06-27T09:53+0500

2022-06-27T10:13+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Четыре человека погибли и 150 получили травмы после обрушения трибун на импровизированной арене для корриды в колумбийской провинции Толима, под завалами остаются два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Ondas de Ibague.По информации СМИ, под завалами остаются два человека, спасательные работы продолжаются.Корралеха — это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны. В некоторых регионах убивать животных на корралехе запрещено — уставших быков после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.Читайте также: Транспортный самолет ИЛ-76 упал в Рязанской области

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колумбия, бык, трагедия, погибшие