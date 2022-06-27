https://uz.sputniknews.ru/20220627/rossiyskie-mediki-vnedrili-texnologii-ortopedii-v-uzbekistane-25700800.html
Российские медики внедрили технологии ортопедии в Узбекистане
Российские медики внедрили технологии ортопедии в Узбекистане
Новосибирские врачи провели 1,5 тыс. мастер-классов по обучению ортопедов из Узбекистана.
2022-06-27T19:44+0500
2022-06-27T19:44+0500
2022-06-27T19:44+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Долгосрочное сотрудничество медиков России и Узбекистана позволило внедрить высокие технологии и заложить основы развития частного сектора в сфере ортопедии и травматологии в этой центральноазиатской республике, заявил РИА Новости в понедельник профессор, заслуженный врач РФ, специалист Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Валерий Прохоренко.Прохоренко и его коллеги из новосибирского института на прошедшей неделе провели на базе НИИ травматологии и ортопедии Узбекистана в Ташкенте очередной курс лекций и мастер-классов по обмену опытом."Начинали все с народной дипломатии, как говорится, а потом, когда стало получаться, мы просто сошлись на профессиональном уровне. Мы высокие технологии ортопедии внедрили в жизнь Узбекистана", - сказал Прохоренко, оценивая опыт сотрудничества с узбекистанскими коллегами.По его оценке, с конца 90-х годов новосибирские специалисты в рамках программы сотрудничества с ташкентским НИИ провели более 1,5 тыс. мастер-классов по обучению ортопедов и травматологов из Узбекистана. Также сотни специалистов из республики прошли обучение и повысили квалификацию на базе новосибирского института."В настоящий момент в Узбекистане местные клиники на высоком уровне освоили эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, артроскопию, пластику суставов и хирургию позвоночника, являющейся в ортопедии "брендом" хорошей работы", - сказал российский специалист. Прохоренко считает, что для дальнейшего развития данной сферы медицины в Узбекистане и РФ необходимо развивать собственное производство протезов. "Надо обязательно делать опытные производства и на их основе усовершенствовать технологии протезирования", - добавил врач.Прохоренко является автором разработки эндопротеза локтевого сустава в новосибирском НИИТО. Российский врач в 2021 году был награжден знаком "Мехр-саховат" ("Доброта и щедрость"), учрежденный президентом Узбекистана за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся и благотворительную деятельность.Читайте также:Известный российский врач: для нас нет разницы между пациентами из Узбекистана и России
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Российские медики внедрили технологии ортопедии в Узбекистане
С конца 90-х годов новосибирские специалисты в рамках программы сотрудничества с ташкентским НИИ провели более 1,5 тыс. мастер-классов по обучению ортопедов и травматологов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Долгосрочное сотрудничество медиков России и Узбекистана позволило внедрить высокие технологии и заложить основы развития частного сектора в сфере ортопедии и травматологии в этой центральноазиатской республике, заявил РИА Новости в понедельник профессор, заслуженный врач РФ, специалист Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Валерий Прохоренко.
Прохоренко и его коллеги из новосибирского института на прошедшей неделе провели на базе НИИ травматологии и ортопедии Узбекистана в Ташкенте очередной курс лекций и мастер-классов по обмену опытом.
"Начинали все с народной дипломатии, как говорится, а потом, когда стало получаться, мы просто сошлись на профессиональном уровне. Мы высокие технологии ортопедии внедрили в жизнь Узбекистана", - сказал Прохоренко, оценивая опыт сотрудничества с узбекистанскими коллегами.
По его оценке, с конца 90-х годов новосибирские специалисты в рамках программы сотрудничества с ташкентским НИИ провели более 1,5 тыс. мастер-классов по обучению ортопедов и травматологов из Узбекистана. Также сотни специалистов из республики прошли обучение и повысили квалификацию на базе новосибирского института.
"Если раньше я с собой даже оборудование в чемодане привозил, то сейчас техническая база в республике существенно выросла благодаря инициативе президента Шавката Мирзиеева. Это позволило нам совместно также сформировать частную ортопедическую школу в Узбекистане", - отметил Прохоренко.
"В настоящий момент в Узбекистане местные клиники на высоком уровне освоили эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, артроскопию, пластику суставов и хирургию позвоночника, являющейся в ортопедии "брендом" хорошей работы", - сказал российский специалист.
Прохоренко считает, что для дальнейшего развития данной сферы медицины в Узбекистане и РФ необходимо развивать собственное производство протезов.
"Надо обязательно делать опытные производства и на их основе усовершенствовать технологии протезирования", - добавил врач.
Прохоренко является автором разработки эндопротеза локтевого сустава в новосибирском НИИТО. Российский врач в 2021 году был награжден знаком "Мехр-саховат" ("Доброта и щедрость"), учрежденный президентом Узбекистана за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся и благотворительную деятельность.