Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката МирзиёеваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам трансформации электроэнергетических предприятий
Главная задача сегодня – вывести журналистику в республике на качественно новый уровень, подчеркнул президент.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил представителей средств массовой информации с их профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации.
В своем обращении глава государства поблагодарил работников и ветеранов СМИ за большой вклад в развитие страны.
"Наш народ хорошо знает и высоко ценит, что сегодня, когда Узбекистан вступает в новый и важный этап своего развития, представители медиасферы – журналисты и редакторы, режиссеры и операторы, блогеры, работники телерадиоканалов, газет и журналов, издательств и типографий – вносят огромный вклад в формирование демократического имиджа страны, ее прославление в мире", - подчеркнул президент.
По словам Шавката Мирзиёева, за последние годы в стране ведется работа по превращению СМИ в надежное средство диалога между руководством страны и ее жителями. Благодаря проводимым реформам, количество средств массовой информации за пять лет выросли почти на 30%.
"Сегодня в информационной сфере перед нами стоит актуальная задача превратить количественные показатели в качественные, вывести национальную журналистику на новый уровень развития", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Президент наградил выдающихся представителей медиасферы государственными наградами и пожелал всем журналистам здоровья, творческих успехов, мира и благополучия.
Читайте также: Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы