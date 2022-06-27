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https://uz.sputniknews.ru/20220627/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jurnalistov-s--prazdnikom-25703222.html
Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником
Главная задача сегодня – вывести журналистику в республике на качественно новый уровень, подчеркнул президент.
2022-06-27T21:28+0500
2022-06-27T21:28+0500
общество
шавкат мирзиёев
поздравление
журналисты
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил представителей средств массовой информации с их профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации.В своем обращении глава государства поблагодарил работников и ветеранов СМИ за большой вклад в развитие страны.По словам Шавката Мирзиёева, за последние годы в стране ведется работа по превращению СМИ в надежное средство диалога между руководством страны и ее жителями. Благодаря проводимым реформам, количество средств массовой информации за пять лет выросли почти на 30%.Президент наградил выдающихся представителей медиасферы государственными наградами и пожелал всем журналистам здоровья, творческих успехов, мира и благополучия.Читайте также: Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы
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шавкат мирзиёев, поздравление, журналисты

Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником

21:28 27.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката МирзиёеваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам трансформации электроэнергетических предприятий
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам трансформации электроэнергетических предприятий - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
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Главная задача сегодня – вывести журналистику в республике на качественно новый уровень, подчеркнул президент.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил представителей средств массовой информации с их профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации.
В своем обращении глава государства поблагодарил работников и ветеранов СМИ за большой вклад в развитие страны.
"Наш народ хорошо знает и высоко ценит, что сегодня, когда Узбекистан вступает в новый и важный этап своего развития, представители медиасферы – журналисты и редакторы, режиссеры и операторы, блогеры, работники телерадиоканалов, газет и журналов, издательств и типографий – вносят огромный вклад в формирование демократического имиджа страны, ее прославление в мире", - подчеркнул президент.
По словам Шавката Мирзиёева, за последние годы в стране ведется работа по превращению СМИ в надежное средство диалога между руководством страны и ее жителями. Благодаря проводимым реформам, количество средств массовой информации за пять лет выросли почти на 30%.
"Сегодня в информационной сфере перед нами стоит актуальная задача превратить количественные показатели в качественные, вывести национальную журналистику на новый уровень развития", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Президент наградил выдающихся представителей медиасферы государственными наградами и пожелал всем журналистам здоровья, творческих успехов, мира и благополучия.
Читайте также: Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы
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