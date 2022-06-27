https://uz.sputniknews.ru/20220627/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jurnalistov-s--prazdnikom-25703222.html

Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником

Главная задача сегодня – вывести журналистику в республике на качественно новый уровень, подчеркнул президент.

2022-06-27T21:28+0500

2022-06-27T21:28+0500

2022-06-27T21:28+0500

общество

шавкат мирзиёев

поздравление

журналисты

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил представителей средств массовой информации с их профессиональным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации.В своем обращении глава государства поблагодарил работников и ветеранов СМИ за большой вклад в развитие страны.По словам Шавката Мирзиёева, за последние годы в стране ведется работа по превращению СМИ в надежное средство диалога между руководством страны и ее жителями. Благодаря проводимым реформам, количество средств массовой информации за пять лет выросли почти на 30%.Президент наградил выдающихся представителей медиасферы государственными наградами и пожелал всем журналистам здоровья, творческих успехов, мира и благополучия.Читайте также: Подарок к Дню печати: СМИ получили льготы

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шавкат мирзиёев, поздравление, журналисты