https://uz.sputniknews.ru/20220627/tayvan-budet-massovo-proizvodit-raketnoe-orujie-25688857.html

Тайвань будет массово производить ракетное оружие

Тайвань будет массово производить ракетное оружие

Открытие предприятия поможет увеличить военный потенциал острова.

2022-06-27T14:10+0500

2022-06-27T14:10+0500

2022-06-27T14:10+0500

в мире

тайвань

ракета

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25689082_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_9fc51a61656b3818a6fe7197dab4d5ea.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Тайвань собирается начать массовое производство ракетного оружия, передает Sputnik Кыргызстан.По сообщению Национального института науки и техники Чунг Шан (NCSIST), первый завод по производству ракетного топлива на Тайване был официально открыт в округе Пиндун в пятницу. Предприятие позволит удовлетворить спрос вооруженных сил на массовое производство ракет, упростит исследования и разработки ракетного топлива. На его строительство ушло три года и $18,15 млн. Издание Focus Taiwan отмечает, что открытие завода поможет увеличить потенциал военно-воздушной и военно-морской обороны острова.Читайте также:Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тайвань, ракета, оружие