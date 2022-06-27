https://uz.sputniknews.ru/20220627/tayvan-budet-massovo-proizvodit-raketnoe-orujie-25688857.html
Тайвань будет массово производить ракетное оружие
Тайвань будет массово производить ракетное оружие
Открытие предприятия поможет увеличить военный потенциал острова.
2022-06-27T14:10+0500
2022-06-27T14:10+0500
2022-06-27T14:10+0500
в мире
тайвань
ракета
оружие
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Тайвань собирается начать массовое производство ракетного оружия, передает Sputnik Кыргызстан.По сообщению Национального института науки и техники Чунг Шан (NCSIST), первый завод по производству ракетного топлива на Тайване был официально открыт в округе Пиндун в пятницу. Предприятие позволит удовлетворить спрос вооруженных сил на массовое производство ракет, упростит исследования и разработки ракетного топлива. На его строительство ушло три года и $18,15 млн. Издание Focus Taiwan отмечает, что открытие завода поможет увеличить потенциал военно-воздушной и военно-морской обороны острова.Читайте также:Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе
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MIA „Rosiya Segodnya“
тайвань, ракета, оружие
Тайвань будет массово производить ракетное оружие
По информации СМИ, открытие предприятия поможет увеличить военный потенциал острова.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Тайвань собирается начать массовое производство ракетного оружия, передает Sputnik Кыргызстан.
По сообщению Национального института науки и техники Чунг Шан (NCSIST), первый завод по производству ракетного топлива на Тайване был официально открыт в округе Пиндун в пятницу.
Предприятие позволит удовлетворить спрос вооруженных сил на массовое производство ракет, упростит исследования и разработки ракетного топлива. На его строительство ушло три года и $18,15 млн.
Издание Focus Taiwan отмечает, что открытие завода поможет увеличить потенциал военно-воздушной и военно-морской обороны острова.