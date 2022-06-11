https://uz.sputniknews.ru/20220611/smertelnaya-ugroza-dlya-ssha-voznikla-na-ix-zadnem-dvore-25227748.html

Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

Еще не закончился девятый Саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе, как практически все международные наблюдатели уже признали его полным провалом Белого дома.

2022-06-11T19:21+0500

2022-06-11T19:21+0500

2022-06-11T19:21+0500

колумнисты

сша

джо байден

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Началось все с того, что американские хозяева мероприятия стали, по своему обыкновению, делить суверенные государства на "чистые" и "нечистые". Страны, где правительство послушно исполняет волю американского олигархата, признали "демократическими" и пригласили в Лос-Анджелес. Страны, где власть пытается сохранить независимость и борется с американской диктатурой, назначили "автократиями" и на встречу не позвали. В черном списке оказались Куба, Никарагуа и Венесуэла — довольно предсказуемо, не правда ли? Пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.В своем роде это был жест отчаяния. Штаты не раз обкладывали эти государства невиданными (до начала антироссийской истерии) санкциями. Куба живет под прессингом уже больше шестидесяти лет. В Венесуэле Вашингтон чуть не каждый год пытается устроить переворот, а параллельно разоряет страну санкциями — помните все эти бесконечные репортажи американских журналистов, с садистским удовольствием докладывавших о неслыханной инфляции и пустых полках в венесуэльских магазинах? Никарагуа изводить экономическими блокадами начал еще Рональд Рейган. И тем не менее эти государства свой суверенитет Вашингтону не сдают. Ну что с ними делать?Абсурд происходящего в том, что Саммит Америк задумывался как регулярная встреча всех лидеров стран — членов Организации американских государств. В этом формате, предусматривающем равноправие и инклюзивность, он и проходил с 1994 года в разных городах обоих континентов. Однако теперь Вашингтон решил показать, кто в доме хозяин.Наверное, лет двадцать назад все бы покорно смирились с этим решением. Кубу, кстати, иногда не пускали на саммит. Но на этот раз лидеры американских государств устроили настоящий праздник непослушания.Возмутились президенты Аргентины, Чили, Бразилии. Жаира Болсонару удалось заманить в Лос-Анджелес, только пообещав ему встречу тет-а-тет с президентом Байденом. В знак протеста против исключения Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в Лос-Анджелес отказались приезжать лидеры Мексики, Боливии, Гондураса и Гватемалы.Америка тратит миллиарды, чтобы выбраться из русского капканаВзбунтовавшиеся лидеры подробно изложили свою позицию для мировой аудитории. "Я убежден в необходимости изменения политики, которая навязывалась нам веками, политики исключения, жажды власти, неуважения к суверенитету стран и их независимости, — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. — Какой может быть Саммит Америк, если не все американские государства приглашены к участию? Это все та же старая политика интервенционизма и неуважения к народам"."Соединенные Штаты должны немедленно покончить с безответственной и преступной блокадой Кубы, а также отменить более пятисот односторонних санкций, наложенных на Никарагуа и Венесуэлу" — это требование президента Боливии Луиса Арсе.Почему вдруг стал возможным этот бунт на корабле? Почему мероприятие, которое США задумали как демонстрацию своей силы, превратилось в противоположность?У провала Саммита Америк несколько причин.Во-первых, за последние двадцать лет Штаты растеряли свою экономическую мощь. Вслед за ней стало утекать и политическое влияние. И вот на задний двор США стали сначала осторожно, а потом все более уверенно заступать новые глобальные игроки — Китай и Россия. Китайские товарищи несут обильные инвестиции, сдабривая их милой сердцу южноамериканцев коммунистической риторикой. Россия восстанавливает связи, налаженные еще во времена Советского Союза, и активно развивает военно-техническое сотрудничество.Все это дает американским государствам пространство для маневра. На этом фоне антивашингтонский ресентимент становится не просто раздраженным ворчанием народных масс, а реальной политикой. Страны Южной и Центральной Америки готовы всерьез побороться за лидерство с бывшим гегемоном.Во-вторых, у народов Южной и Центральной Америки накопилась уйма обид. В XX веке США выстроили к югу от своих границ гигантский неоколониальный анклав. Нет такой страны на этом несчастном континенте, куда они не вторгались бы, где не убивали бы законно избранных лидеров, не устраивали путчи и перевороты. Столетия безжалостного ограбления привели к тому, что сегодня Штаты и их южных соседей разделяет целая пропасть. Именно ее штурмуют сегодня мигранты, перебираясь через южную границу США.Британия готовится к геополитической войне на два фронтаОккупанты, грабители, мародеры, захватчики — таков имидж гринго в странах Южной и Центральной Америки. Для законно избранных лидеров этих стран соседство США — это прямая и непосредственная угроза. Естественно, что они ищут опоры в контактах с Китаем и Россией. Китайские инвестиции обеспечивают финансовую стабильность, сотрудничество с Россией — высокую обороноспособность.Сегодня в странах Латинской и Южной Америки Россия продвигает систему ГЛОНАСС. В Венесуэле и на Кубе работают российские военные советники. Правительство Никарагуа закупает 90 процентов всего вооружения в России, а буквально только что оно продлило разрешение российским войскам, кораблям и авиации использовать территорию страны для участия в тренировках, учениях и для оказания гуманитарной помощи.Да, подобное разрешение есть и у американцев, однако Вашингтон откровенно недоволен российским военным присутствием в Карибском море. Сначала Советы поддерживали оружием сандинистов Ортеги, теперь Путин возобновил с ним отношения, добившись того, что российские подлодки смогут швартоваться в атлантических и тихоокеанских портах Никарагуа, что же дальше? — тревожатся американские аналитики. "Москва может получить контроль над Карибским морем… США должны срочно что-то с этим сделать," — предупреждает влиятельное американское издание The Hill.Военные эксперты спорят, стоит ли России размещать в Никарагуа ядерное оружие. Если что, там до Майами по прямой чуть больше тысячи километров, "Циркон" долетит за пару минут. Но это так, на заметочку.Китай тоже заметно раскачивает американскую гегемонию на континенте, используя свои связи в Никарагуа. Настоящим кошмаром для американцев — и в военном, и в торговом плане — может стать строительство Никарагуанского канала на китайские деньги. В отличие от Панамского канала, захваченного США, этот путь из Атлантики в Тихий океан будет полностью под контролем КНР. На эту болевую точку Си Цзиньпин вполне может нажать, если Штаты начнут слишком активно натравливать на него Тайвань.Однако самую серьезную угрозу представляет для Штатов возможное противостояние с Мексикой. Вот уж кто может предъявить североамериканским оккупантам вагон и маленькую тележку претензий. Совсем недавно, по историческим меркам, Штаты оттяпали у Мексики Техас, Калифорнию, Нью-Мехико. Мексиканцы до сих пор считают их своими северными территориями. Идея мексиканской реконкисты — возвращения исконных земель — никуда не делась. И если раньше она была уделом политических маргиналов, то теперь все чаще звучит на высшем уровне.Вот кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ведет свою предвыборную кампанию в 2017 году. Его спрашивают, поддерживает ли он мексиканцев, осуществляющих реконкисту на территории США. Он делает паузу, но потом соглашается, упирая при этом на права человека. Ведь это именно то, чего ждут от него миллионы избирателей.Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистовВ этом смысле для коренных американских народов нынешний штурм границы США — просто возвращение домой. Уже сейчас "латиносы" составляют большинство в южных штатах США: почти половину населения в Нью-Мексико, по 40 процентов в Калифорнии и Техасе. И это только официальная статистика, она не учитывает те тысячи человек, которые каждый день правдами и неправдами попадают на территорию Штатов. Во многих маленьких южных американских городках языком бытового общения давно стал испанский.Для американцев нашествие нелегалов — это сплошной террор. Каждый день в сводках новостей — новые жертвы мигрантов. Криминальные банды из Мексики делят рынки с американскими бандами, бойцы с обеих сторон гибнут практически ежедневно. Наркотики льются сплошным потоком. Местные вынужденно вооружаются, организовывают "милиции", ездят вдоль границы, отстреливают нелегалов. В общем, ад.Не приходится удивляться, зачем американцам сотни миллионов стволов. Они прекрасно понимают, что коренные народы континента готовы прийти за своей землей и собственностью. Цель мексиканской реконкисты — отобрать у Штатов около трети всей их территории. Конечно, официально говорить об этом неприлично. Но ведь какая огромная часть современной истории вершится в серой зоне, вообще не попадая в официальные коммюнике!Нет ничего удивительного в том, что страны Южной и Латинской Америки не спешат присоединиться к антироссийским санкциям. Куба, Никарагуа и Венесуэла прямо отказались осуждать спецоперацию на Украине. Эти страны прекрасно понимают, что Россия сейчас борется не только за свой, но и за их суверенитет, спасая от гегемонии США.…На недавних протестах в Вашингтоне был замечен джип с наклейкой Z и неприличными лозунгами про Байдена. Возможно, символ российского сопротивления сможет объединить борцов с американской гегемонией во всем мире. Недаром же буква, подобная молнии, была символом Зорро — мексиканского Робин Гуда, борца за права угнетенного народа, на раз уничтожавшего полчища гринго.Читайте также: Байден сделал новое важное заявление про полушария

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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сша, джо байден