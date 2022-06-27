https://uz.sputniknews.ru/20220627/trener-po-konnomu-sportu-pri-natsgvardii-bekzod-kurbanov-zanyal-1-e-mesto-v-moskve-25673246.html
Тренер по конному спорту при Нацгвардии Бекзод Курбанов занял 1-е место в Москве
Тренер по конному спорту при Нацгвардии Бекзод Курбанов занял 1-е место в Москве
Первый этап соревнований проходил в Ташкенте в период с 18 по 23 апреля. Второй этап - в Бишкеке с 12 по 16 мая. Финал пройдет в Барселоне осенью этого года, где соберутся 18 сильнейших команд со всего мира.
2022-06-27T08:29+0500
2022-06-27T08:29+0500
2022-06-27T08:29+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Москве прошел третий этап серии соревнований Maxima Masters Eurasia Cup, на котором главный тренер национальной сборной Узбекистана, тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту при Национальной гвардии Узбекистана Бекзод Курбанов в соревновании Гран При взял высоту 150 см и занял 1-е место.. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.Уточним, первый этап проходил в Ташкенте в период с 18 по 23 апреля. Второй этап - в Бишкеке с 12 по 16 мая, где всадники Узбекистана заняли 1-е места в командном зачёте.По итогам набранных баллов команда Узбекистана в конце сентября этого года второй раз подряд завоевала путёвку на участие в большой финал Кубка Наций по конкуру, который пройдет в Барселоне осенью этого года, где соберутся 18 сильнейших команд со всего мира.Читайте также: В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото
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Тренер по конному спорту при Нацгвардии Бекзод Курбанов занял 1-е место в Москве
Первый этап соревнований проходил в Ташкенте в период с 18 по 23 апреля. Второй этап - в Бишкеке с 12 по 16 мая. Финал пройдет в Барселоне осенью этого года, где соберутся 18 сильнейших команд со всего мира.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
В Москве прошел третий этап серии соревнований Maxima Masters Eurasia Cup, на котором главный тренер национальной сборной Узбекистана, тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту при Национальной гвардии Узбекистана Бекзод Курбанов в соревновании Гран При взял высоту 150 см и занял 1-е место.. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.
Уточним, первый этап проходил в Ташкенте в период с 18 по 23 апреля. Второй этап - в Бишкеке с 12 по 16 мая, где всадники Узбекистана заняли 1-е места в командном зачёте.
По итогам набранных баллов команда Узбекистана в конце сентября этого года второй раз подряд завоевала путёвку на участие в большой финал Кубка Наций по конкуру, который пройдет в Барселоне осенью этого года, где соберутся 18 сильнейших команд со всего мира.