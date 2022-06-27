https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-tashkente-proshel-finalnyy-intellektualnyy-turnir-zakovat--foto-25672277.html

В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото

В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото

Игра была посвящена Дню работников печати и средств массовой информации.

2022-06-27T07:45+0500

2022-06-27T07:45+0500

2022-06-27T07:45+0500

культура

игра

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации. Об это в своем Telegram – канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В ходе игры участники продемонстрировали эрудицию, широкий кругозор, острый ум, крепкую память, творческое мышление, словом все то, что свойственно высококвалифицированному журналисту или блогеру.По окончании турнира обладателей первого и второго места наградила заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Саида Мирзиёева.За третье и четвертое место награду вручил Шерзод Асадов.Читайте также: Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменов

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