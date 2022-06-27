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В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото
В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото
Игра была посвящена Дню работников печати и средств массовой информации.
2022-06-27T07:45+0500
2022-06-27T07:45+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации. Об это в своем Telegram – канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В ходе игры участники продемонстрировали эрудицию, широкий кругозор, острый ум, крепкую память, творческое мышление, словом все то, что свойственно высококвалифицированному журналисту или блогеру.По окончании турнира обладателей первого и второго места наградила заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Саида Мирзиёева.За третье и четвертое место награду вручил Шерзод Асадов.Читайте также: Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменов
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В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото

07:45 27.06.2022
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир Заковат, посвященный Дню работников печати и средств массовой информации - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
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Игра была посвящена Дню работников печати и средств массовой информации.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации. Об это в своем Telegram – канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В ходе игры участники продемонстрировали эрудицию, широкий кругозор, острый ум, крепкую память, творческое мышление, словом все то, что свойственно высококвалифицированному журналисту или блогеру.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир Заковат, посвященный Дню работников печати и средств массовой информации - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
По окончании турнира обладателей первого и второго места наградила заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Саида Мирзиёева.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир Заковат, посвященный Дню работников печати и средств массовой информации - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
За третье и четвертое место награду вручил Шерзод Асадов.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир Заковат, посвященный Дню работников печати и средств массовой информации - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
Читайте также: Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменов
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