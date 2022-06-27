В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат" -фото
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Игра была посвящена Дню работников печати и средств массовой информации.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Ташкенте прошел финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации. Об это в своем Telegram – канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
В ходе игры участники продемонстрировали эрудицию, широкий кругозор, острый ум, крепкую память, творческое мышление, словом все то, что свойственно высококвалифицированному журналисту или блогеру.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
По окончании турнира обладателей первого и второго места наградила заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Саида Мирзиёева.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
За третье и четвертое место награду вручил Шерзод Асадов.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовФинальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации
Финальный интеллектуальный турнир "Заковат", посвященный Дню работников печати и средств массовой информации