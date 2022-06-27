https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistan-utverdil-ustav-observatorii-kotoraya-budet-postroena-vmeste-s-rf-25702078.html

Узбекистан утвердил устав обсерватории, которая будет построена вместе с РФ

Узбекистан утвердил устав обсерватории, которая будет построена вместе с РФ

РФ и Узбекистана построят обсерваторию на плато Суффа в Джизакской области.

2022-06-27T20:26+0500

2022-06-27T20:26+0500

2022-06-27T20:26+0500

общество

россия

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23857625_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_4f05b5b16776dcf1627e23a7e4f52226.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил устав и национальный уполномоченный орган в международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", документ обнародован в понедельник.В 1995 году правительства России и Узбекистана подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в Джизакской области в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако из-за проблем с финансированием обсерватория так и не была достроена."Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа от 27 июля 1995 года, а также утверждении устава международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", подписанный 19 ноября 2021 года в городе Москве", - говорится в тексте постановления, обнародованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.В соответствии с постановлением, академия наук Узбекистана определена уполномоченным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.Мирзиёев поручил МИД Узбекистана направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова сообщала, что российская сторона завершает внутригосударственные процедуры по согласованию проекта обсерватории и переходит к его практической реализации. В частности, предусматривается регистрация проекта, как международной организации, а также формирование органов его управления.Читайте также:Российские медики внедрили технологии ортопедии в Узбекистане

россия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, узбекистан, ташкент