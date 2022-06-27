https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-uzbekistane-jarko-i-bez-osadkov--uzgidromet-25673556.html

В Узбекистане жарко и без осадков — Узгидромет

В Узбекистане жарко и без осадков — Узгидромет

Однако синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра в некоторых местах горных и предгорных районов.

2022-06-27T09:32+0500

2022-06-27T09:32+0500

2022-06-27T10:14+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха 39-41 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики сегодня без осадков. Это связано с тем, что через Туркменистан продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Воздух прогреется до 37-42 градуса, а по северу, югу и пустынной зоне — до 43-45 градусов.В некоторых местах горных и предгорных районов пройдут кратковременные дожди, грозы, с усилением ветра, включая пыльный паземок. А также возможны сели и паводки. Температура воздуха 28-33 градуса.Читайте также: В ВОЗ раскрыли, нужно ли прививаться от оспы обезьян

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