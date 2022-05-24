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В ВОЗ раскрыли, нужно ли прививаться от оспы обезьян
В ВОЗ раскрыли, нужно ли прививаться от оспы обезьян
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.
2022-05-24T14:39+0500
2022-05-24T14:39+0500
в мире
воз
обезьяна
инфекция
вирус
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным проводить массовую вакцинацию населения на фоне вспышки оспы обезьян за пределами Африканского континента, сообщил доктор Ричард Пибоди из Европейского бюро ВОЗ.Случаи заражения людей обнаружены в нескольких государствах, в частности, в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.Как рассказал Пибоди агентству Рейтер, на данный момент, запасов вакцин и антивирусных препаратов недостаточно, поэтому для предотвращения вспышки следует отслеживать контакты и соблюдать карантин."Самое главное - безопасное сексуальное поведение, качественная гигиена, регулярное мытье рук. Все эти вещи помогут ограничить распространение вируса", - подчеркнул доктор.Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно заболевание протекает легко, и многие люди выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а потом распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который затем отпадает.Читайте также:Мясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьянРанние симптомы оспы обезьян — подробности
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воз, обезьяна, инфекция, вирус

В ВОЗ раскрыли, нужно ли прививаться от оспы обезьян

14:39 24.05.2022
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедсестра одной из поликлиник, архивное фото
Медсестра одной из поликлиник, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Николай Хижняк
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Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным проводить массовую вакцинацию населения на фоне вспышки оспы обезьян за пределами Африканского континента, сообщил доктор Ричард Пибоди из Европейского бюро ВОЗ.
Случаи заражения людей обнаружены в нескольких государствах, в частности, в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
Как рассказал Пибоди агентству Рейтер, на данный момент, запасов вакцин и антивирусных препаратов недостаточно, поэтому для предотвращения вспышки следует отслеживать контакты и соблюдать карантин.
"Самое главное - безопасное сексуальное поведение, качественная гигиена, регулярное мытье рук. Все эти вещи помогут ограничить распространение вируса", - подчеркнул доктор.
Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно заболевание протекает легко, и многие люди выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а потом распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который затем отпадает.
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