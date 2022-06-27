https://uz.sputniknews.ru/20220627/yaponiya-rasshiryaet-paket-sanktsii-protiv-rossii-25673689.html

Япония расширяет пакет санкций против России

Япония расширяет пакет санкций против России

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.

2022-06-27T09:11+0500

2022-06-27T09:11+0500

2022-06-27T10:24+0500

в мире

япония

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/278/29/2782911_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_6044bce5a1a180cdce2a24bf2a6bc6c8.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций, а также запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на саммите G7 в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Кроме того, Токио поддержит запрет на импорт российского золота и остановит предоставление аудиторских услуг.Всего на данный момент Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.В марте российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Читайте также: В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперации

япония

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

япония, россия, санкции