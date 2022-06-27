https://uz.sputniknews.ru/20220627/za-kachestvom-dorog-sledit-uje-ne-tolko-gosudarstvo-25680080.html

За качеством дорог следит уже не только государство

За качеством дорог следит уже не только государство

За 5 лет в Узбекистане построено и отремонтировано более 45,3 тыс. км дорог.

2022-06-27T12:27+0500

2022-06-27T12:27+0500

2022-06-27T12:27+0500

общество

узбекистан

дороги

ремонт дорог

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. С начала года "Узйулинспекция" проверила соблюдение нормативных требований на 2 334 объектах. Наряду с этим от неравнодушных граждан поступают обращения о несоответствующем качестве строящихся дорог. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал начальник управления "Узйулинспекция" Дилшод Ахунжанов.Так, 67 обращений поступили от участников дорожного движения. При этом:Устранять выявленные нарушения будут работники заказчика, подрядчика, проектировщика и складских организаций.В результате реформ за последние 5 лет в Узбекистане построено, реконструировано и отремонтировано более 45,3 тыс. км автомобильных дорог.В частности, реконструировано 125 км автодороги А-380 "Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу, 58-километровый участок авто­дороги А-373 "Шоссе М-39 — Гулистан — Бука — Ангрен — Коканд" и "Андижан — Ош", проходящий через перевал Камчик, реконструирован с цементобетонным покрытием.На участке 208-274 км автодороги А-373 "Ташкент — Ош" возведен мост через реку Сырдарью. Построена новая автомобильная дорога протяженностью 19,2 км, проходящая через Кибрайский и Юкоричирчикский районы Ташкентской области.Читайте также:Пенсию можно будет получить без лишних документов

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узбекистан, дороги, ремонт дорог