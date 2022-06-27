https://uz.sputniknews.ru/20220627/zavod-gtl-pomojet-uzbekistanu-stat-aviaxabom---ekspert-25690652.html

Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт

Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт

По словам экспертов завода, предприятие закроет потребность в дизтопливе и керосине и позволит Узбекистану стать авиационным заправочным хабом для всего региона.

2022-06-27T15:54+0500

2022-06-27T15:54+0500

2022-06-27T15:54+0500

экономика

uzbekistan gtl

нефть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Узбекистане на заводе GTL начали производство синтетической нефти. Это пока единственное предприятие в Центральной Азии, способное производить такой продукт, сообщили в Министерстве энергетики республики.Полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нафты и сжиженного газа на заводе GTL.Как сказал в интервью телеканалу "Россия-24" первый заместитель генерального директора завода Одилжон Каримов, в мире заводов такого уровня – единицы. Здесь установлено 11 тысяч единиц современнейшего оборудования.Такой объем производимого топлива, а также удобное расположение позволят Узбекистану стать своего рода авиационным хабом для всего региона, считают специалисты завода.Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL - видео

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uzbekistan gtl, нефть, узбекистан