https://uz.sputniknews.ru/20220627/zavod-gtl-pomojet-uzbekistanu-stat-aviaxabom---ekspert-25690652.html
Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт
Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт
По словам экспертов завода, предприятие закроет потребность в дизтопливе и керосине и позволит Узбекистану стать авиационным заправочным хабом для всего региона.
2022-06-27T15:54+0500
2022-06-27T15:54+0500
2022-06-27T15:54+0500
экономика
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нефть
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Узбекистане на заводе GTL начали производство синтетической нефти. Это пока единственное предприятие в Центральной Азии, способное производить такой продукт, сообщили в Министерстве энергетики республики.Полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нафты и сжиженного газа на заводе GTL.Как сказал в интервью телеканалу "Россия-24" первый заместитель генерального директора завода Одилжон Каримов, в мире заводов такого уровня – единицы. Здесь установлено 11 тысяч единиц современнейшего оборудования.Такой объем производимого топлива, а также удобное расположение позволят Узбекистану стать своего рода авиационным хабом для всего региона, считают специалисты завода.Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL - видео
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uzbekistan gtl, нефть, узбекистан
Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт
По словам экспертов завода, предприятие закроет потребность в дизтопливе и керосине и позволит Узбекистану стать авиационным заправочным хабом для всего региона.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В Узбекистане на заводе GTL начали производство синтетической нефти. Это пока единственное предприятие в Центральной Азии, способное производить такой продукт, сообщили в Министерстве энергетики республики.
Полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нафты и сжиженного газа на заводе GTL.
Как сказал в интервью телеканалу "Россия-24
" первый заместитель генерального директора завода Одилжон Каримов, в мире заводов такого уровня – единицы. Здесь установлено 11 тысяч единиц современнейшего оборудования.
"Этот завод позволит удовлетворить потребность в синтетическом дизеле и приведет к развитию таких как сельское хозяйство, строительство и другие. В будущем на заводе планируем производить 1,5 млн тонн продукции, это 700 тонн синтетического дизеля, 300 тонн авиакеросина, около 430 тонн синтетической нефти и около 50 тонн сжиженного углеводорода", - отметил он.
Такой объем производимого топлива, а также удобное расположение позволят Узбекистану стать своего рода авиационным хабом для всего региона, считают специалисты завода.
"Планируется создать в Узбекистане центральный хаб. По геолокации Узбекистан находится в центре Центральной Азии. Это дает возможность заправлять у нас все транзитные рейсы", - сказал в интервью начальник отдела по пусконаладке завода Носиржон Закиржанов.
Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.