https://uz.sputniknews.ru/20220628/argentina-i-iran-podali-zayavki-na-vstuplenie-v-briks-25709479.html

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.

2022-06-28T10:59+0500

2022-06-28T10:59+0500

2022-06-28T10:59+0500

политика

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иран

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брикс

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Ранее в понедельник о подаче заявки на присоединение к объединению заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС. Однако предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.На прошлой неделе состоялся 14-й саммит объединения под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава Китая Си Цзиньпин.Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентины и Ирана.Читайте также: СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны

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россия, мария захарова, иран, аргентина, брикс