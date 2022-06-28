https://uz.sputniknews.ru/20220628/bloomberg-tseny-na-ugol-byut-istoricheskiy-rekord-25718859.html
Bloomberg: цены на уголь бьют исторический рекорд
Bloomberg: цены на уголь бьют исторический рекорд
Впервые за всю историю индекса HIS Markit цена за тонну угля в австралийских портах превысила $400.
2022-06-28T17:26+0500
2022-06-28T17:26+0500
2022-06-28T17:26+0500
в мире
уголь
цена
рекорд
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, сообщает издание Bloomberg.Двухнедельний индекс HIS Markit в пятницу зарегистрировал спот-цену за тонну угля в порту на уровне $402,5. За две недели она выросла на 3,4%, впервые в истории превысив $400. Стоимость тонны угля с доставкой в Европу же составила $421.Дефицит топлива и выросшие цены на уголь сильно ударят по домохозяйствам, а также по экономике более бедных стран, таких как Пакистан, считают журналисты Bloomberg. В то же время аномальная жара в южном Китае привела к рекордному потреблению электроэнергии и, соответственно, угля в Поднебесной.Читайте также: Лидер Green Day отказывается от гражданства США
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уголь, цена, рекорд
Bloomberg: цены на уголь бьют исторический рекорд
Впервые за всю историю индекса HIS Markit цена за тонну угля в австралийских портах превысила $400.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, сообщает издание Bloomberg
.
Двухнедельний индекс HIS Markit в пятницу зарегистрировал спот-цену за тонну угля в порту на уровне $402,5. За две недели она выросла на 3,4%, впервые в истории превысив $400. Стоимость тонны угля с доставкой в Европу же составила $421.
"Производители энергии по всей Азии Европе торопятся заключить сделки на дополнительные поставки угля взамен тающим запасам природного газа, а угледобывающие компании пытаются увеличить выработку. Германия и Австрия вновь запускают простаивающие угольные электростанции в ответ на ограничение поставок российского газа, в то же время Япония и Корея запасаются топливом в преддверии летней жары", - пишет издание.
Дефицит топлива и выросшие цены на уголь сильно ударят по домохозяйствам, а также по экономике более бедных стран, таких как Пакистан, считают журналисты Bloomberg. В то же время аномальная жара в южном Китае привела к рекордному потреблению электроэнергии и, соответственно, угля в Поднебесной.