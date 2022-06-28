https://uz.sputniknews.ru/20220628/bloomberg-tseny-na-ugol-byut-istoricheskiy-rekord-25718859.html

Bloomberg: цены на уголь бьют исторический рекорд

Bloomberg: цены на уголь бьют исторический рекорд

Впервые за всю историю индекса HIS Markit цена за тонну угля в австралийских портах превысила $400.

2022-06-28T17:26+0500

2022-06-28T17:26+0500

2022-06-28T17:26+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл бьют исторические рекорды, сообщает издание Bloomberg.Двухнедельний индекс HIS Markit в пятницу зарегистрировал спот-цену за тонну угля в порту на уровне $402,5. За две недели она выросла на 3,4%, впервые в истории превысив $400. Стоимость тонны угля с доставкой в Европу же составила $421.Дефицит топлива и выросшие цены на уголь сильно ударят по домохозяйствам, а также по экономике более бедных стран, таких как Пакистан, считают журналисты Bloomberg. В то же время аномальная жара в южном Китае привела к рекордному потреблению электроэнергии и, соответственно, угля в Поднебесной.Читайте также: Лидер Green Day отказывается от гражданства США

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уголь, цена, рекорд