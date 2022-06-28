https://uz.sputniknews.ru/20220628/lider-green-day-otkazyvaetsya-ot-grajdanstva-ssha-25708170.html

Лидер Green Day отказывается от гражданства США

Лидер Green Day отказывается от гражданства США

Такое намерение Билли Джо Армстронг высказал из-за решения Верховного суда по абортам.

2022-06-28T10:16+0500

2022-06-28T10:16+0500

2022-06-28T10:16+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.Кроме того, музыкант также выразил разочарование в связи с текущей ситуацией в Соединенных Штатах.Помимо Армстронга за последние дни резкой критике запрета абортов подвергли и другие американские артисты. В частности, против этого высказались Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Оливия Родриго.Верховный суд 24 июня пересмотрел прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, позволив американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Решение суда раскритиковал президент Джо Байден, к которому присоединились другие политики и лидеры общественного мнения в стране. В американских городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, прошли многотысячные акции протеста, на которых полиция задержала десятки человек.Читайте также: Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре

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