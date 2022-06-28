https://uz.sputniknews.ru/20220628/bolshaya-semerka-poboyalas-boykotirovat-putina-25710647.html

"Большая семерка" побоялась бойкотировать Путина

"Большая семерка" побоялась бойкотировать Путина

Череда саммитов лидеров западного мира продолжается на этой неделе — из Баварии "Большая семерка" переезжает в Мадрид — на саммит НАТО.

2022-06-28T11:41+0500

2022-06-28T11:41+0500

2022-06-28T11:41+0500

колумнисты

владимир путин

большая семерка

саммит шос в бишкеке

мадрид

нато

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Причем впервые в полном составе: берут с собой даже премьер-министра не входящей в атлантический пакт Японии. Кисида будет присутствовать на саммите в качестве гостя, но, учитывая, что в испанской столице в доктринальные документы НАТО впервые будет внесено упоминание об угрозах и вызовах со стороны Китая, тихоокеанский гость может чувствовать себя полноценным партнером. Главное внимание на обеих встречах уделено России и Путину, точнее — ответам на исходящую от них "угрозу для Запада", пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже проанонсировал решение об увеличении сил быстрого реагирования альянса с 40 тысяч до 300 тысяч человек, включающее и наращивание сил в Восточной Европе, в частности Прибалтике. Атлантисты готовятся воевать с Россией — на Украине или даже на своей территории? Нет, они "просто показывают", то есть демонстрируют свою мощь. Причем пользуются для этого любым удобным случаем — как это было в самом начале встречи "Семерки" в баварском Эльмау, когда Борис Джонсон предложил снять пиджаки, чтобы "показать, что мы круче Путина", а Трюдо в шутку порекомендовал "устроить показ верховой езды с обнаженной грудью". Юмор для междусобойчика — особенно если напомнить, что фотографии скачущего верхом Путина с голым торсом придают негативный мачистский и даже сексуальный оттенок именно на Западе, а не в России. Комплекс неполноценности несамостоятельных западных политических менеджеров перед свободным человеком?Вообще, весь саммит в Эльмау свелся к нарочитой демонстрации "грудных мышц", начиная с обмена репликами Байдена и Шольца насчет того, как они оба довольны единством Запада, а то ведь Путин предполагал, что спецоперация на Украине посеет рознь в "Семерке" и НАТО. Из чего следует, что Путин, уже долгие годы рассказывавший об ограниченном суверенитете европейцев, питал такие наивные надежды? Не из чего — просто нельзя же лишний раз не похвалить друг друга за сплоченность.Вот только что с ней делать дальше, решительно непонятно: увеличить контингент НАТО в Европе, дать еще денег и оружия Киеву? И верить в то, что "Кремль должен быть побежден на Украине", как написал председатель Евросовета Шарль Мишель? Но Кремль никому, кроме своего народа, ничего не должен — и "непоколебимая сплоченность G7 в знак солидарности с украинским народом. Деньги, оружие и политическая поддержка. Все мобилизовались для Зеленского и Украины", как написал тот же Мишель, не могут заставить Путина и Россию отказаться от достижения поставленных целей на украинском направлении. Запад может и дальше делать вид, что уверен в своей способности помешать этому, говорить о неминуемом поражении России, — тем больнее будет потом, тем сложнее будет признавать собственное поражение.А этот момент неизбежно настанет — раньше или позже. Более того, придется ведь и с Путиным, которого уже многократно объявили Гитлером, как-то разговаривать. И объяснять собственным гражданам, почему вдруг снова стало возможно общаться с "военным преступником"? Наиболее отвязно в отношении Путина ведут себя англосаксы (поляков и прибалтов не считаем — им и так не грозит "увидеть Путина"), ну так США, Великобритания и Канада и делают главную ставку на "поражение России". Которое не просматривается даже в натовскую оптику. А тем временем час икс приближается, и не только на украинских фронтах. Осталось меньше пяти месяцев до саммита G20 — первой очной встречи мировых лидеров за три года.Они соберутся в середине ноября на Бали — и очень велики шансы, что в этот раз никакой коронавирус не помешает всем двадцати президентам, премьерам и наследным принцам приехать в Индонезию.Еще в начале весны Вашингтон и Лондон пытались добиться от президента Индонезии Видодо отказа от приглашения российского президента, но получили вполне резонный ответ: никто не может быть исключен из "Двадцатки". Индонезия, правда, согласилась пригласить Зеленского — на второй день саммита проходит встреча с главами стран — гостей форума. Будет ли к тому времени Зеленский президентом, что останется от Украины — все это большой вопрос. Но Путин-то приедет — и что в этой ситуации делать англосаксам. Байдену, Джонсону, Трюдо и новому австралийскому премьеру Альбанезе? Не приезжать, чтобы продемонстрировать тем самым свое возмущение? То есть дезертировать, но попытаться выдать это за победу? Не получится — как уже не получилось уговорить даже собственных партнеров по "Семерке" поддержать требование неприглашения Путина.Это стало ясно еще весной, когда на одном из мероприятий "Большой двадцатки", встрече министров финансов, во время выступления российского министра Силуанова из зала вышли только представители США, Великобритании, Канады и Франции. Причем последний явно по собственной инициативе, ведь президент Макрон постоянно напоминает о необходимости "говорить с Россией". А сейчас игры вокруг бойкота России на "Двадцатке" и вовсе закончилась — после саммита "Семерки" все западные страны определились. Надо ехать на Бали.Сначала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Владимир Путин:Все как обычно: санкции вводит Запад, но называет рост цен путинским, на "Двадцатку" собирались не ехать западные страны, но разрушает ее опять-таки Путин. Выход, правда, найден — поехать, чтобы "сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях":"Совершенно ясно одно: никакого "бизнеса как обычно" — то есть нормальности — не будет".Какая уж тут нормальность, когда Запад своими руками разрушает не только связи с Россией, но и собственную экономику. К середине ноября последствия роста цен на энергоресурсы станут еще более ощутимыми — и тут, конечно, самое время грозить Путину новыми санкциями, например за недопоставку газа (от которого сами же решили постепенно отказаться).Соотечественницу поддержал и канцлер Олаф Шольц, сообщивший, что "G20 должна продолжать играть свою роль. С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20". То есть, видимо, на "Семерке" было принято коллективное решение ехать на Бали, хотя как вести себя там — ясности еще нет, в том числе и у Шольца. Когда его спросили, сядет ли он за один стол с Путиным (имеется в виду общее заседание "Двадцатки"), канцлер не дал ясного ответа:"Мы примем решение незадолго до отъезда, потому что к тому времени ситуация в мире может очень сильно измениться".Нет сомнений, что ситуации в мире за предстоящие месяцы изменится очень сильно, но она уже и так совсем не та, что была еще в начале года. Единственное, что точно останется неизменным, — интересы России, которые защищает Владимир Путин. На Бали он будет отстаивать их не в качестве "подсудимого на суде истории", как хотелось бы англосаксам, а как лидер державы, которую невозможно игнорировать и бесполезно пытаться победить. И всем, кто захочет высказать ему в лицо "то, что думает", нужно быть готовым услышать в ответ то, что очень не понравится Западу, но будет близко всему остальному миру.Не надо даже пытаться быть "круче Путина" — все равно не получится.

мадрид

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

владимир путин, большая семерка, саммит шос в бишкеке, мадрид, нато