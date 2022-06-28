https://uz.sputniknews.ru/20220628/covid-19-za-sutki-v-uzbekistane-snova-zaregistrirovali-bolee-90-zabolevshix-25711815.html

COVID-19: за сутки в Узбекистане снова зарегистрировали более 90 заболевших

COVID-19: за сутки в Узбекистане снова зарегистрировали более 90 заболевших

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Ташкенте, меньше всего в Каракалпакстане и Хорезмской области.

2022-06-28T12:27+0500

2022-06-28T12:27+0500

2022-06-28T12:27+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло более чем на 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 91 человека, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 26 человек. В Самаркандской области – 12 заболевших, в Ферганской – 11, в Сурхандарьинской – 10 и в Кашкадарьинской – девять человек.В Джизакской области – шесть заболевших, в Бухарской и Навоийской областях – по пять человек.В Ташкентской области – три инфицированных, в Сырдарьинском регионе – два и по одному человеку из Каракалпакстана и Хорезмской области.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 240 569 человек.Читайте также: Что ждать от оспы обезьян – врач

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коронавирус covid-19, узбекистан, минздрав узбекистана, статистика