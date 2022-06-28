https://uz.sputniknews.ru/20220628/eti-produkty-nelzya-razogrevat-v-mikrovolnovke-25703741.html
Эти продукты нельзя разогревать в микроволновке
Эти продукты нельзя разогревать в микроволновке
Диетолог рассказала, какие продукты, разогретые в СВЧ, могут принести большой вред здоровью.
2022-06-28T07:00+0500
2022-06-28T07:00+0500
2022-06-28T07:00+0500
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диетолог
продукты
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В микроволновой печи нельзя разогревать редис, свеклу и сельдерей, считает диетолог Елена Соломатина. Как объяснила она в интервью информационному агентству Ura.ru, после обработки в микроволновке эти продукты негативно влияют на нервную систему, а также могут повредить почки или привести к отравлению.Диетолог также предостерегла от увлечения веганством. По ее словам, нельзя исключать из рациона животную пищу, потому что это самый доступный материал для строительства тканей человеческого организма.Читайте также: Как правильно выбрать квас
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диетолог, продукты
Эти продукты нельзя разогревать в микроволновке
Диетолог рассказала, какие продукты, разогретые в СВЧ, могут принести большой вред здоровью.
В микроволновой печи нельзя разогревать редис, свеклу и сельдерей, считает диетолог Елена Соломатина. Как объяснила она в интервью информационному агентству Ura.ru
, после обработки в микроволновке эти продукты негативно влияют на нервную систему, а также могут повредить почки или привести к отравлению.
"В картофеле и баклажанах присутствует соланин. Он становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты в свекле, моркови, редисе, сельдерее переходят в нитрозамины - канцерогенное вещество. Оно ведет к повреждению нервной системы, почек, выступает виновником отравлений, а у беременных может вызвать гибель плода. Такие продукты не следует даже оставлять на солнце", - рассказала диетолог.
Диетолог также предостерегла от увлечения веганством. По ее словам, нельзя исключать из рациона животную пищу, потому что это самый доступный материал для строительства тканей человеческого организма.