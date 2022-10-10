https://uz.sputniknews.ru/20221010/eti-produkty-opasno-razogrevat-v-mikrovolnovke-25703741.html

Эти продукты опасно разогревать в микроволновке

Эти продукты опасно разогревать в микроволновке

Диетолог рассказала, какие продукты, разогретые в СВЧ, могут принести большой вред здоровью.

2022-10-10T07:00+0500

2022-10-10T07:00+0500

2022-10-10T07:00+0500

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диетолог

продукты

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В микроволновой печи нельзя разогревать редис, свеклу и сельдерей, считает диетолог Елена Соломатина. Как объяснила она в интервью информационному агентству Ura.ru, после обработки в микроволновке эти продукты негативно влияют на нервную систему, а также могут повредить почки или привести к отравлению.Диетолог также предостерегла от увлечения веганством. По ее словам, нельзя исключать из рациона животную пищу, потому что это самый доступный материал для строительства тканей человеческого организма.Читайте также: Как правильно выбрать квас

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