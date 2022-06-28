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https://uz.sputniknews.ru/20220628/gubernator-texasa-obvinil-baydena-v-smerti-migrantov-obnarujennyx-v-fure-25705321.html
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре
По меньшей мере 42 человека нашли мертвыми в грузовике на небольшой дороге, ведущей к шоссе.
2022-06-28T08:50+0500
2022-06-28T08:50+0500
происшествия
сша
техас
мигранты
погибшие
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове фуры в городе Сан-Антонио, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу губернатора в Twitter.Ранее телеканал ABC сообщил, что число найденных в кузове тел мигрантов достигло 46. Фуру обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе.Отмечается, что 16 пострадавших — 12 взрослых и четверо детей — были доставлены в местные больницы. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в фуре не было воды и кондиционирования.Власти ведут расследование происшествия.Читайте также: FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
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сша, техас, мигранты, погибшие

Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре

08:50 28.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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По меньшей мере 42 человека нашли мертвыми в грузовике на небольшой дороге, ведущей к шоссе.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове фуры в городе Сан-Антонио, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу губернатора в Twitter.
"По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ", — написал губернатор на своей странице в Twitter.
Ранее телеканал ABC сообщил, что число найденных в кузове тел мигрантов достигло 46. Фуру обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе.
Отмечается, что 16 пострадавших — 12 взрослых и четверо детей — были доставлены в местные больницы. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в фуре не было воды и кондиционирования.
Власти ведут расследование происшествия.
Читайте также: FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
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