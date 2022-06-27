https://uz.sputniknews.ru/20220627/fox-news-amerikantsy-kradut-toplivo-dlya-pereprodaji-po-tsenam-nije-rynochnyx-25699636.html

FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных

FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных

От подобных действий граждан США страдают владельцы частных заправок.

2022-06-27T19:23+0500

2022-06-27T19:23+0500

2022-06-27T19:23+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В США участились случаи кражи бензина на заправках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.В издании сообщают, что после кражи воры перепродают краденое топливо по более низким ценам. Покупателей злоумышленники находят через социальные сети или специальное мобильное приложение.Больше всего страдают от подобных преступлений владельцы частных заправок.По данным Администрации энергетической информации США, около 25% продавцов топлива ощутили увеличение количество случаев воровства бензина по сравнению с прошлым годом.Так, в начале месяца средняя стоимость бензина в США впервые в истори превысила $5 за галлон (3,78 л). Аналитики в качестве причин подорожания указывают рост цен на нефть на мировых рынкахснижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, граждане, заправка, автозаправка, топливо, цены