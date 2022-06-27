https://uz.sputniknews.ru/20220627/fox-news-amerikantsy-kradut-toplivo-dlya-pereprodaji-po-tsenam-nije-rynochnyx-25699636.html
FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
От подобных действий граждан США страдают владельцы частных заправок.
2022-06-27T19:23+0500
2022-06-27T19:23+0500
2022-06-27T19:23+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В США участились случаи кражи бензина на заправках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.В издании сообщают, что после кражи воры перепродают краденое топливо по более низким ценам. Покупателей злоумышленники находят через социальные сети или специальное мобильное приложение.Больше всего страдают от подобных преступлений владельцы частных заправок.По данным Администрации энергетической информации США, около 25% продавцов топлива ощутили увеличение количество случаев воровства бензина по сравнению с прошлым годом.Так, в начале месяца средняя стоимость бензина в США впервые в истори превысила $5 за галлон (3,78 л). Аналитики в качестве причин подорожания указывают рост цен на нефть на мировых рынкахснижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.Читайте также:
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сша, граждане, заправка, автозаправка, топливо, цены
FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
От подобных действий граждан США страдают владельцы частных заправок.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
В США участились случаи кражи бензина на заправках. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Fox News.
В издании сообщают, что после кражи воры перепродают краденое топливо по более низким ценам. Покупателей злоумышленники находят через социальные сети или специальное мобильное приложение.
Больше всего страдают от подобных преступлений владельцы частных заправок.
"В этом нет никакого робингудства. Они воры. Они не крадут у богатых, чтобы отдать бедным. Владельцы заправочных станций меньше всего ответственны за высокие цены", - прокомментировал ситуацию вице-президент по стратегическим инициативам из Национальной Ассоциации Магазинов Джефф Ленард.
По данным Администрации энергетической информации США, около 25% продавцов топлива ощутили увеличение количество случаев воровства бензина по сравнению с прошлым годом.
"Вы можете их (владельцев частных автозаправок - Sputnik) просто разорить подобными действиями. Даже если воровство топлива поможет людям получить бесплатный бензин, это очень плохо сказывается на владельцах заправок", — подчеркнул Терри Ким, сооснователь академии кибербезопасности.
Так, в начале месяца средняя стоимость бензина в США впервые в истори превысила $5 за галлон (3,78 л). Аналитики в качестве причин подорожания указывают рост цен на нефть на мировых рынкахснижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.