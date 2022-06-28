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Как Москве и Ташкенту заработать на торговле и транзите электроэнергии - видео

Как Москве и Ташкенту заработать на торговле и транзите электроэнергии - видео

Поставки электроэнергии из Сибири могут поспособствовать воссозданию единого энергетического кольца для стран Центральной и Южной Азии. Это кардинально изменит ситуацию на всем евразийском пространстве.

2022-06-28T21:30+0500

2022-06-28T21:30+0500

2022-06-28T21:30+0500

видео

энергетика

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал масштабную программу по внедрению альтернативных источников энергии.Ранее министр энергетики России заявил о готовности страны оказать помощь в укреплении энергобезопасности стран Центральной Азии. Заявление прозвучало 23 мая в рамках первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.Как Узбекистан развивает систему энергорынка? В чем преимущество сотрудничества Узбекистана с Россией в энергетике? На эти и другие вопросы ответил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.О перспективных направлениях сотрудничества между Узбекистаном и Россией и о том, что станет драйвером для развития экономики республики смотрите в полной версии интервью.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

энергетика, узбекистан, россия, видео