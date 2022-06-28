https://uz.sputniknews.ru/20220628/kak-moskve-i-tashkentu-zarabotat-na-torgovle-i-tranzite-elektroenergii---video-25724547.html
Как Москве и Ташкенту заработать на торговле и транзите электроэнергии - видео
Как Москве и Ташкенту заработать на торговле и транзите электроэнергии - видео
Поставки электроэнергии из Сибири могут поспособствовать воссозданию единого энергетического кольца для стран Центральной и Южной Азии. Это кардинально изменит ситуацию на всем евразийском пространстве.
2022-06-28T21:30+0500
2022-06-28T21:30+0500
2022-06-28T21:30+0500
видео
энергетика
узбекистан
россия
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал масштабную программу по внедрению альтернативных источников энергии.Ранее министр энергетики России заявил о готовности страны оказать помощь в укреплении энергобезопасности стран Центральной Азии. Заявление прозвучало 23 мая в рамках первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.Как Узбекистан развивает систему энергорынка? В чем преимущество сотрудничества Узбекистана с Россией в энергетике? На эти и другие вопросы ответил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.О перспективных направлениях сотрудничества между Узбекистаном и Россией и о том, что станет драйвером для развития экономики республики смотрите в полной версии интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
энергетика, узбекистан, россия, видео
Как Москве и Ташкенту заработать на торговле и транзите электроэнергии - видео
Поставки электроэнергии из Сибири могут поспособствовать воссозданию единого энергетического кольца для стран Центральной и Южной Азии. Это кардинально изменит ситуацию на всем евразийском пространстве.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал масштабную программу по внедрению альтернативных источников энергии.
Ранее министр энергетики России заявил о готовности страны оказать помощь в укреплении энергобезопасности стран Центральной Азии. Заявление прозвучало 23 мая в рамках первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.
Как Узбекистан развивает систему энергорынка? В чем преимущество сотрудничества Узбекистана с Россией в энергетике? На эти и другие вопросы ответил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
"Поставки электроэнергии из Сибири могут поспособствовать воссозданию единого энергетического кольца не только со странами ЦА, но и интеграции с энергосистемами Афганистана, Пакистана, Ирана. Узбекистан и Россия могут получить немалую прибыль на этом рынке, торгуя электроэнергией и осуществляя ее транзит. Сибирь со своими мощными ГЭС здесь может выступить в роли естественного регулятора. Если всем странам удастся договориться, то это изменит ситуацию на всем евразийском пространстве", - считает эксперт.
О перспективных направлениях сотрудничества между Узбекистаном и Россией и о том, что станет драйвером для развития экономики республики смотрите в полной версии интервью
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