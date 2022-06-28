https://uz.sputniknews.ru/20220628/na-kakie-vidy-ryb-bolshe-vsego-oxotyatsya-v-uzbekistane-25704392.html
На какие виды рыб больше всего охотятся в Узбекистане
На какие виды рыб больше всего охотятся в Узбекистане
Какая рыба стала самой популярной среди рыболовов, читайте в нашем материале.
2022-06-28T07:45+0500
2022-06-28T07:45+0500
2022-06-28T07:45+0500
экономика
госкомстат
статистика
рыба
рыбалка
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. На первое января 2022 года всего по Узбекистану было выловлено 172 тыс. тонн рыбы, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, этот показатель увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самыми популярными среди рыболовов стали толстолобик – 36%, белый амур – 14% и сазан – 12%.Остальные 38% приходятся на другие виды рыб.Читайте также: В Японии одну ягоду черешни продали за $300
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госкомстат, статистика, рыба, рыбалка
На какие виды рыб больше всего охотятся в Узбекистане
Какая рыба стала самой популярной среди рыболовов, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
На первое января 2022 года всего по Узбекистану было выловлено 172 тыс. тонн рыбы, сообщает Госкомстат
.
По данным ведомства, этот показатель увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самыми популярными среди рыболовов стали толстолобик – 36%, белый амур – 14% и сазан – 12%.
Остальные 38% приходятся на другие виды рыб.