https://uz.sputniknews.ru/20220628/na-kakie-vidy-ryb-bolshe-vsego-oxotyatsya-v-uzbekistane-25704392.html

На какие виды рыб больше всего охотятся в Узбекистане

На какие виды рыб больше всего охотятся в Узбекистане

Какая рыба стала самой популярной среди рыболовов, читайте в нашем материале.

2022-06-28T07:45+0500

2022-06-28T07:45+0500

2022-06-28T07:45+0500

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рыба

рыбалка

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. На первое января 2022 года всего по Узбекистану было выловлено 172 тыс. тонн рыбы, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, этот показатель увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самыми популярными среди рыболовов стали толстолобик – 36%, белый амур – 14% и сазан – 12%.Остальные 38% приходятся на другие виды рыб.Читайте также: В Японии одну ягоду черешни продали за $300

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госкомстат, статистика, рыба, рыбалка